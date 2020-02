Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kontakt zum Muazzam Palast

Die Verantwortlichen des Muazzam Palastes bieten ein umfangreiches Service-Angebot an wie Dekoration für den Saal, Video-Service, DJ, Catering und vieles mehr. Parkplätze für die Gäste sind vor dem Palast vorhanden. Demnächst möchten sich Canan und Fatih Demircan auch auf Hochzeitsmessen mit einem Infostand präsentieren und ihr Portfolio vorstellen.

Kontakt zum Muazzam Palast an der Weuster Straße 9, Telefon: 02041/ 7797497, Mobil: 0174/ 3208228 oder per E-Mail an info@muazzam.de Mehr Infos unter www.muazzam.de