Kulturwerkstatt Bottrop stellt ehrgeizige Pläne vor

Der bekannte Künstler Gereon Krebber - hier mit einer seiner Arbeiten bei einer Ausstellung in der Essener Galerie Frank Schlag - gibt einen mehrtägigen Workshop in der Kulturwerkstatt.

Bottrop Künstlerbegegnungen u.a. mit Gereon Krebber oder Neues im Tanz- und Theaterbereich sind ab 16. Februar geplant. Abhängig von Corona.

Das neue Programmheft der Kulturwerkstatt ist da. Ob alle Angebote tatsächlich wie geplant am 16. Februar starten, wird die Entwicklung der Corona-Pandemie zeigen. Manche Kurse können daher auch in alternativer Form stattfinden.

Neben bekannten und bewährten Kursen und Workshops sind auch einige neue Angebote darunter. So gibt es im künstlerischen Bereich wegen der hohen Nachfrage für die erste Jahreshälfte insgesamt drei Kinderateliers für junge Leute ab sechs Jahren. Auch bei der Aquarellmalerei und beim plastischen Gestalten können alle Kunstinteressierten altersübergreifend kreativ werden. Der Kurs "Art Effect" wird dieses Halbjahr nicht als offenes Angebot stattfinden. Interessierte müssen sich hierfür anmelden. Das Angebot ist aber weiterhin kostenfrei. In den Osterferien werden Masken gebaut und das klassische Motiv vom röhrenden Hirschen erhält ein modernes Comic-Erscheinungsbild.

ArtLab mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern

Im "ArtLab" bieten Künstlerinnen und Künstler, darunter Gereon Krebber, Brigit Feike, Marc Czampiel und Angelika Vienken, drei Wochen lang Raum zum künstlerischen Experimentieren. Den Start macht ein Kooperationsprojekt mit der LAG Kunst und Medien NRW e.V., bei dem aus Schrott neue Objekte entstehen.

Im Bereich Tanz stehen neue Kurse wie "Sausewind II" und "Step up to the beat" für Jugendliche auf dem Programm. Beim neuen Tanzkurs "Contemporary" für Jugendliche ab 16 Jahren entstehen fließende Choreografien und Bewegungsfolgen. Tanzkurse für Kleinkinder finden im ersten Halbjahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Für alle Theaterinteressierte werden für die Kurse "Theater für Jugendliche" und "Der rote Faden" unter der neuen Leitung von Eva Zitta neue Mitglieder gesucht. Der aus einem Projekt entstandene Theaterkurs "Ruhrpunkt" ist offen für Interessierte. Neben dem traditionell stattfindenden "Sommertheater" gibt es in diesem Jahr eine Kooperation mit dem bis dahin neu eröffneten "B12".

Neue Angebote im Medienbereich

Für Jugendliche und junge Heranwachsende gibt es im Medienbereich einen neuen Kurs rund um das Thema "Podcast". Auch die Schreibwerkstatt sucht neue Nachwuchsautoren. Außerdem sind Kurse wie "Poetry Slam", "Print Design" und "Kreativfotografie" im Angebot.

Info

Anmeldung in der Kulturwerkstatt unter Tel.: 02041/70-3721 oder per E-Mail: kulturwerkstatt@bottrop.de.Das Programmheft ist auch auf www.kulturwerkstatt-bottrop.de abrufbar.