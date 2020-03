Philipp Hemmelmann tritt am Samstag mit Charthits aber auch eigenen Kompositionen in der Galerie 7 auf.

Lesung & Live-Musik Kulturwochenende mit Musik und Roman-Debüt in der Galerie 7

Bottrop. Sänger und Gitarrist Philipp Hemmelmann stellt sich am Samstag in Bottrop vor. Sonntagnachmittag liest Oliver Bruskolini aus seinem ersten Roman.

Im Kunst- und Literaturstudio Galerie 7 tritt jetzt der Mülheimer Musiker und Sänger Philipp Hemmelmann auf. Aufgewachsen im Ruhrgebiet, zuhause auf den Straßen Europas: Der 24-jährige Sänger fand über die Straßenmusik zu seiner Passion. Zunächst als Nebenerwerb zur Finanzierung des Studiums begonnen, wurde die Musik später zur Leidenschaft. Davon können sich die Besucher am Samstag an der Böckenhoffstraße überzeugen.

Seinen heutigen Stil verdankt er einem studienbedingten Auslandsaufenthalt. Weil außer einer Ukulele nichts mehr ins Gepäck passte, lernte er kurzer Hand auf dem kleinen Instrument zu spielen. Ob alte Gassenhauer, aktuelle Charthits oder musikalische Schätze abseits des Mainstreams - mit seinen Interpretationen kreiert er einen unverwechselbaren Sound, der auch seine eigenen Kompositionen prägt. Aktuell ist Philipp Hemmelmann auf Tour, um seine eigenen, aber auch bekannte Coversongs zu präsentieren.

Lesung mit Musik, Kaffee und Kuchen

Am Tag darauf stellt Oliver Bruskolini am seinen Debüt-Roman „Ein letztes Mal Sizilien“ in der Galerie 7 vor. Die Lesung begleitet der Amerikaner Mike Dorman auf der Gitarre.

In dem Buch geht es um Erwin, der seit dem Tod seiner Frau die Straße, in der er wohnt, kaum verlassen hat. Plötzlich merkt er, dass es doch noch etwas anderes geben muss. Er startet eine Reise, von der er nicht weiß, wie sehr sie ihn verändern wird. Dazu gibt es sogar Kaffee und Kuchen und die kleine Galerie verwandelt sich quasi ins Kulturwohnzimmer in der Bottroper Innenstadt.

Außerdem läuft in der Galerie 7 bis Samstag, 18. April, die Ausstellung „Der emotionale Rucksack“ mit Werken der Oberhausener Künstlerin Agnieszka Smuda.

Philipp Hemmelmann: Samstag, 7. März, 19 Uhr; Oliver Bruskolini & Mike Dormann: Sonntag, 8. März, 15 Uhr. Böckenhoffstraße 7. Eintritt frei. Spenden natürlich willkommen.