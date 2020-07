Markenpreis für das Familienprogramm des Movie Parks

Kirchhellen. Der Movie Park hat erneut einen Preis gewonnen. Beim Marken-Wettbewerb „German Brand Award“ bekam er den Preis in der Kategorie Tourismus.

Bei den German Brand Awards 2020 hat der Movie Park den Preis in der Kategorie Tourismus abgeräumt. Zusätzlich erhielt der Park eine besondere Erwähnung im Bereich „Service Brand of the Year“.

Der German Brand Award wurde in diesem Jahr zum fünften Mal vergeben und gilt als die höchste Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Rund 1200 Vorschläge aus 14 Ländern wurden eingereicht.

„Preis belohnt strategische Neuausrichtung“

„Das Team von Movie Park Germany freut sich riesig über die Auszeichnung“, sagt Marketingleiter Manuel Prossotowicz. „Wir sind stolz, dass wir mit einer jungen, kreativen und glaubwürdigen Markenführung in einem starken Wettbewerbsumfeld überzeugen konnten. Es ist eine Ehre für uns, den German Brand Award für exzellente Markenführung mit unserer strategischen Neuausrichtung als Film- und Freizeitpark für die ganze Familie zu erhalten.“ In der Kategorie „Excellent Brands“ erhalten jedes Jahr die besten Produkt- und Unternehmensmarken innerhalb einer Branche eine Auszeichnung. Kriterien für die Bewertung der Jury, die aus einem Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft bestand, waren unter anderem Markenprägnanz, Zielgruppenrelevanz, Nachhaltigkeit und Wachstum.

Weitere Ehrungen für Familienfreundlichkeit

„Filmreife Action und Familienspaß gehören fest zu unserer DNA. Auch im Rahmen unserer Qualitätsstrategie haben wir in den letzten Jahren größten Wert darauf gelegt, beides miteinander zu verbinden“, fasst Manuel Prossotowicz zusammen. „Diesen Weg möchten wir in Zukunft mit neuen frischen Ideen weitergehen und freuen uns auf die nächsten filmreifen Erlebnisse und Herausforderungen, die auf Movie Park Germany warten.“ Passend hierzu wurde der Park 2019 auch mit einer Reihe von familienfreundlichen Qualitätssiegeln ausgezeichnet: So hat Movie Park Germany das Prädikat Gold (Nr. 1 der Freizeitparks) von der Welt am Sonntag und Service Value erhalten. Im Deutschlandtest von Focus Money wurde der Park zu „Deutschlands besten Freizeit- und Themenparks“ gewählt sowie vom Magazin „Stern“ in der Kategorie „beste Freizeitparks Deutschlands“ ausgezeichnet.