Bottrop: Mit der Maske zur Kunst ins Quadrat

Mit dem Museumszentrum Quadrat öffnet ab Dienstag wieder die größte Kultureinrichtung der Stadt für Besucher. Etwas Wasser in den sprichwörtlichen Wein muss Museumsdirektor Heinz Liesbrock dann doch noch gießen: Das Museum für Ur- und Ortsgeschichte in der ehemaligen Bürgermeistervilla bleibt noch etwas länger geschlossen. Dort seien einfach die geforderten Abstandsregelungen nicht durchgängig anzuwenden. Das Josef Albers Museum, die Moderne Galerie und die beliebte Eiszeithalle mit dem großen Mammut sind aber ab sofort zu den üblichen Zeiten von Dienstag bis Sonntag zugänglich.

Wieder geöffnet: Das Museum Quadrat im Stadtgarten. Im Hintergrund zu sehen der Kran an der Baustelle für die Erweiterung des Museums. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Natürlich unter den aktuellen Abstands- und Hygieneregeln, wie sie in allen anderen Einrichtungen in der Stadt in Coronazeiten verpflichtend sind, allen voran der Mundschutz für Besucher wie Mitarbeiter. Allein schon die räumliche Größe des Museumskomplexes lassen kleinteilige Markierungen, Absperrbänder und durchgängige Einbahnstraßen-Regelungen in den Hintergrund treten. Aber natürlich gibt es sie, zum Beispiel vorne in der Modernen Galerie mit ihren beiden Treppenaufgängen.

Maximale Besucherzahlen festgelegt

Ansonsten gelten feste Größenordnungen, die das Servispersonal kontrolliert: Maximal 20 Personen dürfen sich gleichzeitig im Josef Albers Museum aufhalten, wo derzeit die bis 28. Juni verlängerte Sonderausstellung mit den Duisburger Stadtfotografien von Laurenz Berges zu sehen ist. Jeweils 16 Personen dürfen sich zeitgleich in der Eiszeithalle und in der Modernen Galerie aufhalten.

Die erste gute Nachricht: „Wir müssen keine der geplanten Ausstellungen ausfallen lassen, sondern können das Programm so stattfinden lassen, wie geplant, nur eben zeitversetzt“, sagt Heinz Liesbrock. Die Laurenz-Berges-Schau wäre eigentlich am 3. Mai zu Ende gegangen. Die Leihgeber der Fotografien hätten zugestimmt. Und die Ausstellung „Mühl“ des österreichischen Fotografen Bernhard Fuchs, die eigentlich in der kommenden Woche eröffnen sollte, sei eine Premierenausstellung mit neuen Werken des Künstlers, der in den vergangenen Jahren wiederholt im Quadrat zu Gast war. So habe es da noch nicht einmal einen großer Verwaltungsaufwand gegeben, sagt Ulrike Growe, stellvertretende Museumsleiterin.

Auch die berühmte Eiszeithalle ist ab sofort wieder zugänglich - für maximal 16 Personen gleichzeitig. Der Museumsteil on der alten Villa bleibt jedoch vorerst noch geschlossen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Im Grunde hat man im Quadrat noch Glück im Unglück gehabt. Denn durch die fortschreitenden Arbeiten am Erweiterungsbau war klar, dass dies auch die Arbeit im Hauptbau etwas einschränken würde, so dass aufwändige Schauen mit zahlreichen Werken vieler unterschiedlicher Leihgeber gar nicht geplant waren. Die umfangreiche Schau über den jungen Albers und dessen Weg zum Bauhaus hätte sicherlich nicht so leicht verlängert werden können, sagt Ulrike Growe.

Dennoch seien die letzten acht Wochen hart gewesen. Keine Öffnung, keine Veranstaltungen und auch keine Einnahmen. Und: „Ein Museum lebt von der Begegnung mit der Kunst, das Internet oder ein Kunstband kann dies nicht ersetzen.“ Das haben sie alle im Haus auch am Telefon gespürt. „Wann können wir wieder kommen?“, sei gerade nach der Erlaubnis durch das Land, die Museum wieder zugänglich zu machen, die häufigste Frage gewesen – nicht nur von Duisburgern, die „ihre“ Stadtansichten von Laurenz Berges in Bottrop sehen wollen.

Neue Homepage

Wer vorab das Museum „besuchen“ möchten, kann dies auf dem überarbeiteten und verbesserten Internetauftritt des Museums tun. Auf www.quadrat-bottrop.de finden sich nicht nur die aktualisierten Ausstellungstermine, sondern auch Manches zur Entstehungsgeschichte des Hauses oder kommende Ausstellungen. Die Ausstellung mit Fotoarbeiten von Laurenz Berges ist noch bis zum 28. Juni zu sehen.