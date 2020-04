Modehaus Mensing bietet Beratung und Lieferung auf Distanz

Das Geschäft ist geschlossen. Deshalb bietet das Modehaus Mensing einen Lieferservice an.

Bottrop. Beratung am Telefon, Modenschauen im Netz und ein Lieferservice: Auf diesen Wegen will das Modehaus Mensing den Kundenkontakt halten.

Nach der Schließung des Geschäftes setzt das Modehaus auf Beratung am Telefon und einen Lieferservice. „Unsere Kunden liegen uns am Herzen – besonders in Zeiten wie diesen. Deshalb möchten wir sie auf Distanz beraten“ erklärt Marketingmanagerin Sabine Büns den Plan für die Corona-Durststrecke.

Über ein Kontaktformular auf der Homepage des Modehauses (www.mensing.com) oder per Telefon (02041/1760, erreichbar Montag bis Freitag von 12 bis 16 Uhr) können Kunden ihre Wünsche durchgeben. Die Modeberater suchen die entsprechende Ware raus oder versenden Gutscheine, Accessoires oder Concept-Artikel, gerne auch mit persönlicher Widmung an Geburtstagskinder. Wer noch auf der Suche nach einem Ostergeschenk ist, könnte bei diesem Service fündig werden.

Inspiration aus dem Netz

Auf der Homepage sowie über Facebook, Instagram und Youtube finden Interessierte jede Menge Inspiration. Die Mitarbeiter des Unternehmens halten sich bei ihrer Arbeit an die empfohlenen Hygienemaßnahmen und liefern die Ware mit Handschuhen möglichst „kontaktlos“ an die gewünschte Lieferadresse aus: Innerhalb von maximal fünf Werktagen ist die Bestellung beim Kunden. Der Liefertermin wird individuell abgesprochen, um eine Erreichbarkeit zu gewährleisten. Die Rechnung liegt im Paket oder wird per Post zugeschickt. Falls die ausgewählte Ware doch nicht den Erwartungen entspricht, ist ein Umtausch innerhalb von 14 Tagen nach Wiedereröffnung des Stores möglich.

„Die Corona-Krise stellt nicht nur jeden einzelnen von uns persönlich vor eine Herausforderung, sondern bedeutet für den Einzelhandel eine wahrhaftige Bewährungsprobe. Handeln Sie lokal und unterstützen Sie Ihre regionalen Händler, damit sie Ihnen erhalten bleiben!“ bittet Büns Kunden um Verständnis. Sobald wie möglich werde Mensing alle neun Filialen wie gewohnt öffnen und auch die geplanten Veranstaltungen nachholen.