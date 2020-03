Movie Park öffnet im Frühjahr mit neuen Attraktionen

Bottrop_Kirchhellen. Mehr PAW Patrol-Aktionen, Lucky Luke-Ride und erstmals ein Laser-Walkthrough erweitern ab 27. März das Themenspektrum des Freizeitparks.

Das Drehbuch für die kommende Saison im Movie Park steht: Auf drei neue Attraktionen und Abenteuer mit ihren Film- und TV-Helden können sich die Besucherinnen und Besucher freuen. Am 27. März öffnet Hollywood in Germany wieder seine Tore. Bereits im Frühjahr können Eltern und Kinder mit der PAW Patrol-Attraktion „Skye’s High Flyer“ ihre Runden über „Adventure Bay“ drehen. Im Laufe des Jahres folgt dann mit „Lucky Luke – The Ride: Die Daltons brechen aus“ ein neues Thema der Hänge-Loopingachterbahn „MPXpress“. Erstmals zieht auch ein interaktiver Laser-Walkthrough unter die Tribüne des Studio 7 ein.

Hundehelden gehören zu den Movie-Stars

Neue Abenteuer liegen in der Luft mit den Hundehelden der beliebten Nickelodeon TV-Serie „PAW Patrol“. Denn mit „Skye’s High Flyer“ geht es für Eltern und Kinder auf spannende Flugmission in Adventure Bay. „Die Resonanz auf den PAW Patrol-Themenbereich war sehr positiv. Wegen der anhaltenden Nachfrage haben wir uns entschieden, den Bereich bereits jetzt zu vergrößern“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus. Wer bereit zum Abflug ist, kann bei „Skye’s High Flyer“ Runden drehen und wie die bekannten Hundehelden Abenteuerluft schnuppern. Um den kleinen und großen Fans einen schnelleren Zugang zu PAW Patrol zu ermöglichen, wird es einen neuen Speedy Pass geben. Der spezielle Nickpass ist für Besucher bis 14 Jahre vorgesehen und wird diese drei Stationen sowie weitere Attraktionen im Nickland umfassen.

Egal ob Filmstars oder Grusel: Der Movie Park bietet ab Ende März bis November zahlreiche Attraktionen und Events. Foto: Gamilia / Movie Park Germany

Auch der Western-Themenbereich bekommt Verstärkung. Denn der Mann, der schneller zieht als sein Schatten, schlägt in Feldhausen sein neues Zuhause auf. „Mit ‚Lucky Luke – The Ride: Die Daltons brechen aus‘ haben wir eine starke Familienlizenz gewonnen und werden den ‚MPXpress‘ mit neuer Storyline rund um die berühmte Comic- und Filmfigur Lucky Luke neugestalten“, sagt Marketingleiter Manuel Prossotowicz. „Damit können wir nicht nur unseren Western-Themenbereich endlich zusammenführen, sondern auch um eine beliebte Figur ergänzen, die über alle Generationen hinaus bekannt ist.“ Die Neueröffnung ist für den Sommer geplant.

Fest im Visier hat der Movie Park auch die Eröffnung eines neuen interaktiven Laser-Walkthroughs in Studio 7. Damit schafft der Park eine neue Erfahrung für eine breite Zielgruppe. Dort ist vor allem Treffsicherheit gefragt. In sechs verschiedenen Szenen schlüpfen die Gäste, mit Laserwaffen ausgerüstet, in die Rolle als Geisterjäger. Ort des Geschehens sind ab Sommer die ehemaligen Räume von „The Walking Dead Breakout“.

Erneuerung der Infrastruktur

Dieses Jahr investiert der Park in seine Infrastruktur. Die Toilettenanlagen werden im Verlauf des Jahres renoviert und thematisch neugestaltet. Damit Familien einen passenden Platz zur Pause finden, werden mehr Sitzmöglichkeiten im Park geschaffen und - für heiße Tage - werden zusätzlich einige Wartebereiche beschattet. Das Gastro-Angebot bekommt neue Stores und Produkte, darunter als erster Freizeitpark in Europa - so die Parkleitung - einen Dunkin‘ Donuts Shop im ehemaligen New York Coffee. Ein neuer Churros-Stand soll nun dauerhaft entstehen, neugestaltet wird auch der Spirello-Stand mit einem angepassten Design zur Van Helsing‘s Factory. Das Retracking von Deutschlands erster Holzachterbahn „The Bandit“ geht weiter. So wurden noch einmal 150 Meter der Strecke erneuert.

Der beliebte „Cosplay Day“ findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt und die Besucher können ebenfalls wieder auf die Pyro Games oder die Cheerleading Championship gespannt sein. Ein Highlight zum Saisonende wird das 22. Halloween Horror Festival in Oktober und November sein.

Auszeichnungen und Familienfreudlichkeit

Der Movie Park wurde im vergangenen Jahr mit mehreren familienfreundlichen Qualitätssiegeln ausgezeichnet: So erhielt er erneut das Prädikat Gold (Nr. 1 der Freizeitparks) von „Welt am Sonntag“ und „Service Value“. Im großen Deutschlandtest von „Focus Money“ wurde der Park zu „Deutschlands besten Freizeit- und Themenparks“ gewählt und vom Magazin „Stern“ in der Kategorie „Beste Freizeitparks Deutschlands“ ausgezeichnet.

2021, zum 25. Jubiläum, sind natürlich mehr Neuheiten und weitere Verbesserungen geplant, wie die Parkleitung mitteilt.