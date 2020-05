Museum Quadrat in Bottrop zeigt ab Juli Fotos von B. Fuchs

Die nächste Ausstellung im Josef-Albers-Museum Quadrat zeigt ab Sonntag, 12. Juli, bis November Werke des Fotografen Bernhard Fuchs. Dessen Serie „Mühl“ umfasst Arbeiten, die in den letzten fünf Jahren entstanden sind.

Bernhard Fuchs ist dem Publikum in Bottrop durch vorhergehende Ausstellungen bereits bekannt. Zuletzt war es die Präsentation „Bernhard Fuchs. Justin Matherly. Tobias Pils – Fotografie. Skulptur. Malerei“, in der die drei genannten Künstler mit ihrer jeweiligen Position in einen Dialog traten. Die aktuelle Ausstellung „Laurenz Berges. 4100 Duisburg. Das letzte Jahrhundert“ ist noch bis zum 28. Juni 2020 zu sehen.

Der Österreicher Bernhard Fuchs (geb. 1971 in Haslach an der Mühl) ist in seiner Arbeit ein herausragender Vertreter der Porträt- und Landschaftsfotografie. Seine Bilder erreichen dabei eine besondere Stille und künstlerische Dichte.

In seiner jüngsten Arbeit, die wieder in seiner heimatlichen Region im Mühlviertel entstanden ist, hat er auf langen Gängen, die er dort regelmäßig unternimmt, Details der Natur festgehalten: Steine, Wasser, Bäume, Himmel. „Durch die Intensität seines Blicks, die sich in Licht, Farben und verschiedenen optischen Gewichten mitteilt, gelingt es ihm, das scheinbar Kleine und Unscheinbare in seiner großen Bedeutung kenntlich zu machen. Es scheint sozusagen eine ganze Welt darin auf“, beschreibt das Museum die Arbeit des Fotografen.

