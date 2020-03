Musik von Chopin erklingt zu Bildern von Mallorca

Bottrop. Pianist Vladimir Mogilevsky spielt in Hl. Kreuz Nocturnes, Préludes und Walzer des Romantikers. Zwei Bottroper fotografierten dafür auf Mallorca.

Zu einer Frühlingsreise nach Mallorca in Bild und Ton lädt der Förderverein in die Kulturkirche Heilig Kreuz ein. Zu Gast ist wieder einmal der Pianist Vladimir Mogilevsky. Er spielt dann Juwelen der Klaviermusik mit ausgesuchten Werken des Parade-Romantikers Frederic Chopin, der selbst eine besondere Beziehung der Mittelmeerinsel hatte. So lebte er einige Zeit mit der Schriftstellerin George Sand bei der Karthause von Valldemossa, in der später sogar eine Zelle bezogen hat.

Zwei Bottroper fotografierten die Insel

Neben dem Fest der Melodien, der perlenden Läufe und wuchtigen Akkorde, die an die Virtuosität des Solisten stets hohe und höchste Anforderungen stellen - zumal am außergewöhnlichen Spielort der Kulturkirche mit ihrer spektakulären Architektur - erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Bilderreigen mit einigen der schönsten Ansichten der Insel, darunter natürlich auch das alte Karthäuserkloster, aber auch Palma oder Naturschönheiten in abgelegeneren Teilen der Insel ohne Touristenströme. Fotografiert haben eigens für dieses Projekt die beiden Bottroper Dirk Helmke, Vorsitzender des Fördervereins Kulturkirche, und Holger Ceranski.

Pianist ist regelmäßig zu Gast in der Kulturkirche

Vladimir Mogilevsky, offizieller Steinway & Sons-Künstler und viel­fach ausgezeichneter Preisträger internati­onaler Wettbewerbe, werde dieser Aufgabe sicherlich mehr als gerecht, so die Veranstalter. Sein Auftritt mit Vadim Repin während des internationalen Sommerfestivals im mazedonsichen Ohrid wurde mit dem „Grand Prix“ für das beste Festival Konzert ausgezeichnet. Seine Debüts gab er inzwischen in fast allen europäischen Ländern, sowie in Israel und in Süd-Afrika. Bei seinen Konzerten beeindruckt er das Pu­blikum mit brillanter Technik und kraftvoller Inter­pretation. Kritiker und Zuhörer stellen immer wieder die Individualität und Frische der Interpretationen von Vladimir Mogilevsky fest.

Im März spielt er in der Kulturkirche einige der Nocturnes, Polonaisen und sieben Walzer von Frédéric Chopin. Außerdem erklingt eine Bearbeitung für Solo-Klavier des zweiten Satzes aus Chopins 1. Klavierkonzert e-Moll.

Sonntag, 15 . März, 17 Uhr. Kulturkirche, Scharnhölzstraße 37. Karten (15 Euro) gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank, Kirchhellener Straße 6-8, oder im Musikforum am Pferdemarkt 2.