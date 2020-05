Nach Raub in Bottrop: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

Bottrop. Ein 16-Jähriger ist bei einem Überfall durch ein Messer schwer verletzt worden. Die Polizei setzt nun Fahndungsfotos ein, um die Täter zu finden.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Nach einem Raub in Bottrop, bei dem ein 16-Jähriger durch ein Messer schwer verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den beiden Tatverdächtigen.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu diesen jungen Männern machen?​ Foto: Polizei

Das ist laut Polizei bei dem nächtlichen Überfall am 14. Mai passiert: Gegen 23.45 Uhr ging der 16-jährige Bottroper zusammen mit einem 14-Jährigen spazieren. In Höhe des Rewe-Marktes an der Horster Straße 367 in Bottrop sprachen zwei unbekannte Jugendliche, die gerade aus einem Bus ausgestiegen waren, die beiden an und forderten die Herausgabe von Wertsachen.

Mordkommission wurde eingerichtet

Sie drohten mit Schlagring und Messer und setzten das auch ein. Dabei wurde der 16-jährige lebensgefährlich verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Tatverdächtigen raubten das Handy des 16-jährigen. Es wurde eine Mordkommission mit Sitz in Recklinghausen eingerichtet, berichtet die Polizei.

Wer einen oder sogar beide Tatverdächtige auf dem Foto erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0800/2361 111 zu melden. Weitere Fotos der Verdächtigen finden sich auf dem Fahndungsportal der Polizei, www.polizei.nrw/fahndungen