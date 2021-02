Neues Hotel im Bottroper Hansa-Center eröffnet Anfang 2023

Im Hansa-Center am Berliner Platz in Bottrop wird in zwei Jahren ein Hilton-Hotel der Marke Hampton eröffnen.

Bottrop. Hilton-Gruppe schloss langfristigen Vertrag ab. Die Firma Signo managt das Hotel. Darum setzen beide auf den Standort in Bottrop.

Die Eröffnung des neuen Hilton-Hotels im Bottroper Hansacenter wird auf Anfang 2023 verschoben. Das neue Hotel am Berliner Platz wird voraussichtlich 108 Zimmer haben und Übernachtung und Frühstück anbieten. Die Hilton-Gruppe verspricht sich vor allem auch wegen der Nähe zu Freizeitstätten wie dem Alpincenter und dem Movie Park Zuspruch für ihr neues Haus. Zunächst war die Hoteleröffnung für den Herbst 2022 vorgesehen. Wegen der Corona-Krise dauern aber auch am Berliner Platz etwas länger.

Das Bottroper Hotel der Marke Hampton by Hilton gehört dennoch neben dem Hilton Garden-Hotel in Herne zu den beiden ersten von insgesamt zehn neuen Häusern, die Hilton in den kommenden fünf Jahren in Deutschland einrichten will. Hampton ist die am schnellsten wachsende Marke von Hilton in Deutschland und Europa. Als Franchise-Nehmerin wird die Hotelmanagementfirma Signo Hospitality sowohl das Bottroper Hotel als auch alle weiteren neun Häuser übernehmen. Das haben beide Unternehmen soeben fest vereinbart. Signo wirbt mit dem neuen Hotel am Berliner Platz auch schon auf seiner Unternehmensseite.

Neues Bottroper Hotel wendet sich an preisbewusste Reisende

Die Hilton-Gruppe setzt auf ihr schnelles Wachstum. Dies treffe vor allem auf die Marke Hampton by Hilton zu, die ihre Präsenz in den letzten Jahren verdoppelt habe. "Die Zusammenarbeit mit Partnern wie Signo wird es uns ermöglichen, dieses Momentum zu nutzen und die anhaltende Nachfrage nach hochwertigen Markenunterkünften zu bedienen", sagte Hilton-Vizepräsident Patrick Fitzgibbon. Auch Signo-Geschäftsführer Sascha Konter geht davon aus, dass die lokale Nachfrage nach hochwertigen Unterkünften längst nicht gedeckt sei.

Hampton by Hilton bietet Übernachtungen für preisbewusste Reisende an. Kostenloses WLAN und kostenloses warmes Frühstück gehören danach mit zum Service. Die Hilton-Gruppe sieht die Lage ihres neuen Hotels am Berliner Platz als hervorragend an. Denn das Hotel selbst sei Teil eines Einkaufszentrums in der Bottroper Innenstadt und Nachbar eines Kinokomplexes. Hilton wirbt außer um Geschäftsreisende auch um Kurzzeiturlauber, die die Freizeitstätten in Bottrop, aber auch Ziele in der Nachbarschaft wie Legoland, Sea-Life oder die Arena in Oberhausen besuchen.

Die Hotelkette hat mit der Fakt AG als Eigentümerin des Hansa-Centers einen langfristigen Pachtvertrag abgeschlossen, heißt es.