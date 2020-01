Bottrop. Neujahrsempfang der Bürgerstiftung: Bernd Tischler blickt optimistisch in die 20er Jahre. Stiftung legt ihr Kapital in nachhaltigen Fonds an.

OB hofft auf ein „goldenes Jahrzehnt“ für die Stadt

Der Neujahrsempfang der Bottroper Bürgerstiftung ist länger schon der inoffizielle Empfang der Stadt zum Jahresbeginn. So war auch jetzt im Restaurant des Möbelhauses Ostermann auf Einladung der Eigentümerfamilie Gäste aus Politik und Stadtverwaltung stark vertreten. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts, erinnerte Oberbürgermeister Bernd Tischler nicht nur an die „goldenen Zwanziger“ vor 100 Jahren, die bis auf wenige Jahre gar nicht so golden waren. Angesichts der heutigen Erosion der großen Volksparteien, sprach das Stadtoberhaupt auch über die späte Zeit der Weimarer Republik, bevor das Land damals endgültig in einer Diktatur versank.

Wachsamkeit, Engagement aber auch das Abfedern sozialer Spannungen und ein Neuanfang in der alten Bergbauregion waren die großen Themen, die Tischler ansprach. Wie wichtig Engagement auf lokaler Ebene ist, dafür stehe auch die Bürgerstiftung, die sich, wie so viele andere Akteure auch, in und für die Stadt stark machten. So erinnerte Tischler auch an den im vergangenen Jahr verstorbenen Stiftungsgründer Harald Lubina, dessen Einsatz in den unterschiedlichen Bereichen von Kultur bis hin zum Behindertensport beispielhaft bleibt.

Enttäuschung über die nicht erfolgte Umbenennung des Jahnstadions

Zu einer Umbenennung des Jahnstadions, für das sich der Anwalt Zeit seines Lebens stark gemacht hat, in „Harald-Lubina-Stadion“ indes konnten sich die Verantwortlichen in der Stadt nicht entscheiden (die WAZ berichtete). Die Enttäuschung darüber hing förmlich noch im Raum - und einige können sich bis jetzt nicht so recht mit der Benennung des neben dem Stadion entlangführenden Spazierwegs nach dem Förderer und Stifter anfreunden.

Aufhorchen ließ die kurze Mitteilungen des Vorsitzenden Helmut Julius und Eberhard Kreck, Vorsitzender des Kuratoriums. Demnach wurden das gesamte Stiftungskapital in einen nachhaltigen und - wie Helmut Julius im Gespräch betonte - absolut sicheren Stiftungsfonds der Union Investment angelegt. Beide warben nicht nur für die Unterstützung der Musikschule und der auch 2020 wieder stattfindenden Orchestergala. Auch Zustiftungen seien weiter notwendig, damit die Stiftung das fördern kann, was nicht im „originären Aufgabenbereich der Stadt liegt“.

Infos: www.buergerstiftung-bottrop.de