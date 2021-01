Bottrops OB rät den Über-80-Jährigen zur Impfung

Bottrop Verwaltung schreibt die Personengruppe der Bottroper im Alter von 80 und mehr Jahren an. Wer keinen Brief erhält, möge sich melden.

Gemeinsam mit einem Schreiben von Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat die Stadtverwaltung jetzt alle Personen in Bottrop, die 80 Jahre und älter sind, angeschrieben. In dem Brief freut sich Oberbürgermeister Bernd Tischler, dass nach den Senioren- und Pflegeheimen nun auch die gesamte Personengruppe der Kategorie 1 zur Impfung gerufen werden kann. Der OB ruft in dem Schreiben auch dazu auf, das Angebot anzunehmen und sich gegen Corona impfen zu lassen - zum eigenen und zum Schutz der Mitbürger.





Bernd Tischler erklärt die Organisation: "Einen Impf-Termin können Sie nur über die im Schreiben von Herrn Minister Laumann angegebenen beiden Möglichkeiten vereinbaren. Kommen Sie bitte keinesfalls ohne einen vorher vereinbarten Termin zum Impfzentrum! Ohne einen zuvor vereinbarten Termin ist eine Impfung nicht möglich."

Impfzentrum ist mit dem Bus gut erreichbar

Es wird erläutert, dass die Stadtverwaltung das für Bottrop zentrale eingerichtet hat. Das Zentrum ist mit den Bussen der Linie 262 gut zu erreichen. Die Haltestelle „Südring“ befindet sich in unmittelbarer Nähe. Wer mit dem Pkw kommt, findet in ausreichender Anzahl Parkplätze vor.





"Bei Ihrem Impftermin können Sie sich gerne durch eine Begleit- oder Hilfsperson unterstützen lassen", betont Tischler und weist darauf hin, dass zum Termin "auf jeden Fall dieses Schreiben" und der Personalausweis mitgebracht werden müsse. "Sollte die Gültigkeitsdauer Ihres Personalausweises abgelaufen sein, steht dies der Vereinbarung eines Termins und der Durchführung der Impfung nicht entgegen", beruhigt der OB. Außerdem sollten - soweit vorhanden - die jeweilige elektronische Gesundheitskarte und der Impfpass mitgebracht werden.

Bei Bedenken gibt es viele Informationsmöglichkeiten

Der Oberbürgermeister appeliert zum Abschluss des Schreibens: "Natürlich müssen Sie ganz alleine für sich entscheiden, ob Sie sich impfen lassen möchten. Als Ihr Oberbürgermeister kann ich Sie dazu aber nur ermuntern. Nehmen Sie die Möglichkeit der Impfung in Anspruch, um gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt zu sein. Sollten Sie aber Bedenken haben, bestehen vielfältige Möglichkeiten der Information. Dazu zählt möglicherweise auch ein Gespräch mit Ihrem Hausarzt."





Die Stadtverwaltung bittet darum, dass berechtigte Personen, die bereits 80 Jahre oder älter sind, aber keinen solchen Brief erhalten haben, sich auf der Internetseite "www.116117.de" melden oder über die kostenlose Telefonnummer (0800) 116 117 02 die zwei Impftermine vereinbaren.