Ostern fällt nicht aus - Gemeinden feiern nur anders

Zum großen Karfreitagskreuzweg auf der Halde kommen in normalen Zeiten mehrere Tausend Pilger in die Stadt. Diese größte Feier in der Karwoche fällt wegen der Corona-Epidemie aus. Dennoch werden viele Kirchen der katholischen Großpfarreien St. Cyriakus und St. Joseph ab Gründonnerstag bis Ostermontag öffnen und laden ein zu stillem Gebet oder zum Entzünden der häuslichen Osterkerzen an der großen Kerze, die in beiden Pfarrkirchen in der Osternacht gesegnet wird. St. Joseph überträgt diese Feier am Samstag live ab 19.30 Uhr auf der Homepage www.joseph-bottrop.de und in den sozialen Medien. In St. Cyriakus findet diese Feier um 21 Uhr statt. So öffnen die katholischen Kirchen:

Gründonnerstag: St. Cyriakus, 9.30 -12, 15 - 20 Uhr; St. Joseph, 18 - 19 Uhr; Liebfrauen, 17 bis 18 Uhr; St. Michael, 10 - 17 Uhr. Karfreitag: St. Cyriakus, 14.30 - 17 Uhr; St. Joseph und Liebfrauen, 14 - 16 Uhr; St. Ludgerus, 10 - 13 Uhr; St. Michael, 10 - 17 Uhr. Karsamstag: St. Cyriakus, 9.30 - 12 Uhr. Ostersonntag: 9.30 Uhr: Geläute aller Kirchen. St. Cyriakus, 9.30 - 12 Uhr; St. Franziskus, 11 - 12 Uhr; St. Joseph, 10 - 12.30 Uhr; Liebfrauen, 10 - 11 Uhr; St. Ludgerus, 10 - 13 Uhr; St. Michael, 10 - 17 Uhr. Ostermontag: St. Cyriakus, 9.30 - 12 Uhr; St. Michael, 10 - 17 Uhr; St. Ludgerus, 10 - 13 Uhr; Liebfrauen, 17 - 18 Uhr.

Evangelische Gemeinden

Karfreitag: 11 Uhr, „meinwort“-Spezial, Pfarrerin Lisa J. Krengel; Auferstehungskirche Batenbrock: 9.30 -10.30 Uhr: Stille und Verlöschen der Kerzen. Martinskirche: 11-12 Uhr, Verlöschen der Kerzen, Betrachtung des Ostergrabes; Gnadenkirche Eigen: 15 Uhr Totengeläut u. offene Kirche; Martin-Niemöller-Haus Fuhlenbrock: 15 Uhr Totengeläut, offene Kirche; Paul-Gerhardt-Kirche Boy: offene Kirche ab 11 Uhr.

In der ev. Martinskirche enstehen auch zu Ostern neue „meinwort“-Beiträge. Foto: Gödde

Karsamstag: 11 Uhr, „meinwort“-Spezial mit Propst Jürgen Cleve. Ostersonntag: Glockenläuten aller Kirchen von 9.30 - 9.45 Uhr. 11 Uhr: „meinwort“-Spezial mit Pfarrer Klaus Göke und Team; Auferstehungskirche Batenbrock: 9.30 - 10.30 Uhr Stille, Anzünden der Kerzen, Betrachtung des Kirchenfensters „Auferstehung“; Gnadenkirche Eigen: 9.30 Uhr, offene Kirche; Martinskirche: 11-12 Uhr geöffnet, Betrachtung des Ostergrabes; Martin-Niemöller-Haus Fuhlenbrock: ab 11 Uhr geöffnet; Paul-Gerhardt-Kirche Boy: Offene Kirche ab 11 Uhr; Pauluskirche Kirchhellen 10.30 - 13 Uhr geöffnet. Vor der Kirche liegen Osterkerzen aus. Ostermontag: 11 Uhr: „meinwort“-Spezial mit Pfarrerin Anne Hanhörster und Pfarrer Dieter Naumann; Gnadenkirche Eigen: 11 Uhr offene Kirche; Ev. Gemeindezentrum Grafenwald: 11 - 12 Uhr geöffnet. Es liegen Osterkerzen zur Mitnahme aus.

Infos zum Projekt „meinwort“: www.kirchenkreis.org/aktuelles-bottrop