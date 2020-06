Pastor verlässt Freie evangelische Gemeinde

Bottrop. Heinz-Bernd Meurer wechselt nach 18 Jahren Tätigkeit nach Velbert. Abschiedsgottesdienst am 28. Juni in der Kirche an der Fröbelstraße.

Pastor Heinz-Bernd Meurer (57) verlässt die Freie evangelische Gemeinde zum Ende des Monats. Im August tritt er eine neue Stelle in der Gemeinde Velbert an. Nach 18-jähriger Tätigkeit in Bottrop möchte die Gemeinde ihren Pastor gebührend verabschieden - so, wie es in Corona-Zeiten eben möglich ist. Zur Abschiedsfeier am 28. Juni an der Fröbelstraße 6 können daher neben geladenen Gästen nur wenige Gemeindemitglieder teilnehmen. Meurer war seit 2002 Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Bottrop. In dieser Zeit baute er unter anderem den Ostergarten mit auf, der alle zwei Jahre tausenden Bottroper Schülern und anderen Gästen die Geschichte vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu nah brachte. Außerdem war er aktiv in der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) und in dieser Funktion maßgeblich beteiligt an der Organisation des ersten Bottroper Stadtkirchentags im Jahr des 100-jährigen Stadtjubiläums 2019. Er ist verheiratet und hat drei Töchter. Die Freie evangelische Gemeinde Bottrop hat rund 70 Mitglieder.

Die Gemeinde verabschiedet Heinz-Bernd Meurer am Sonntag, 28. Juni, im Gottesdienst um 9.30 Uhr, Fröbelstraße 6. Nachmittags ist ein Treffen im Gemeindegarten. Mehr Infos: www.bottrop.feg.de