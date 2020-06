Feuerwehreinsatz Patient zündet Matratze in seinem Zimmer an

Bottrop-Kirchhellen. Dank der schnellen Reaktion von Pflegekräften passierte im Bottroper Antonius-Krankenhaus bei einem Matrazenbrand nichts Schlimmeres.

Im St. Antonius-Krankenhaus in Kirchhellen hat ein Patient am Sonntagmittag die Matratze in seinem Bett angesteckt. Durch den Rauchmelder wurden die Pflegekräfte auf den Brand aufmerksam. Sie alarmierten die Feuerwehr, und es gelang es ihnen zugleich, das Feuer mit Wasser zu löschen.

51 Kräfte waren vor Ort im Einsatz

Die angerückten Kräfte der Feuerwehr schafften die Matratze ins Freie und sorgten dafür, dass sie sich nicht erneut entzünden konnte. Das Patientenzimmer wurde belüftet. Seine beiden Bewohner wurden auf eine Rauchvergiftung untersucht. Die Ärzte fanden keine Hinweise auf eine entsprechende Schädigung. Während der Maßnahmen konnten die Patienten im St. Antonius Krankenhaus bleiben. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Bottrop war mit insgesamt 51 Kräften im Einsatz. Sie gehören den Feuerwachen 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen an.