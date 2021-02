Pfadfinder wollen Gemeinschaft im Lockdown zusammenhalten

Bottrop. Zwei Bottroper suchen als ehrenamtliche Gruppenleiter Wege, Kontakt zu halten und Zugehörigkeit zu vermitteln. Warum ihnen das so wichtig ist.

Typisch Pfadfinder: Gruppentreffen zusammen gestalten, gemeinsame Projekte starten, das nächste Zeltlager vorbereiten, die Welt entdecken. Im Corona-Lockdown ist nichts davon möglich. Also suchen die Gruppenleiter neue Wege, um die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Ihr Vorteil: Über Jahre sind sie, von den jungen Wölflingen bis zu den erwachsenen Rovern, in ihr Ehrenamt hineingewachsen. Sie wissen, was das Pfadfinderdasein ausmacht - vielleicht gerade in Krisenzeiten.

Johanna Wunsch (23) zum Beispiel mischt im Bottroper Pfadfinderstamm Herz Jesu-St. Barbara mit, seitdem sie sechs ist. "Ich bin mit einer Gruppe von Freunden zur ersten Gruppenstunde gegangen - und es hat uns gepackt." Abenteuer haben sie über die Jahre in Sommerlagern erlebt, Länder bereist, Pfadfinderwerte wie Gemeinschaft und den Wahlspruch "Jeden Tag eine gute Tat" erlebt. Und verinnerlicht. "Man hinterlässt die Welt einfach ein bisschen besser", ist der Anspruch von Johanna Wunsch, die seit 2016 zum Leiterteam der jüngsten Stufe, der Wölflinge gehört.

Online-Gruppenstunden verlieren an Reiz

20 bis 30 Sechs- bis Achtjährige zählen zu den Wölflingen, und den Kontakt zu diesen aufrecht zu erhalten sei im Lockdown gar nicht so leicht. Schon, weil der mediale Kontakt meist über die Eltern und deren Geräte läuft. "Zu Beginn des ersten Lockdowns im letzten Frühjahr haben wir Online-Gruppenstunden gemacht. Das hat ganz gut geklappt - wurde aber natürlich nicht so gut angenommen wie normale Treffen." Irgendwann sei die Luft raus gewesen, fehlten die Ideen, was man mit jüngeren Kindern online machen kann.

Daher sei man darauf umgeschwenkt, Gruppenstunden für zu Hause zu schreiben und als PDF-Dokument an die Familien zu senden. "Das sind zum Beispiel Wimmelbilder, ein Quiz, ein Test zum Pfadfinderwissen", erläutert sie, die Kinder- und Jugendmedien im Master in Erfurt studiert. Grundsätzlich mache es ihr Spaß, junge Leute zu motivieren, etwas auf die Beine zu stellen. Bei den Pfadfindern sei jetzt frisch eine Briefbörse angeleiert worden. Allerdings: "Wir bekommen nicht so viel Rückmeldung. Da müssen wir in naher Zukunft gucken, was wir noch anders machen können."

Zumindest kleine Wiedersehen haben die Ehrenamtlichen organisiert, in dem sie selbst gebatikte Turnbeutel bei den Kindern vorbeibrachten. "Man findet Wege. Aber der Aufwand ist größer." Eine Erfahrung, die gerade viele Jugendverbände machen dürften.

Für den Anstoß von Projekten fehlt die Planungssicherheit

Seine Rover mit Online-Gruppenstunden zu erreichen ist für Leiterteam-Mitglied Noah Mandrysch (23) einfacher - die 16- bis 19-Jährigen haben in der Regel entsprechende Geräte zur Verfügung. Dennoch: Diese Online-Stunden, bei denen gequatscht und gespielt werde, verlören mit der Zeit ihren Reiz. "Eigentlich plant man viel mit den Jugendlichen zusammen." Aber Projekte anzustoßen ist derzeit schwierig, weil die Planungssicherheit fehlt. Das spürt Mandrysch ganz direkt an der Beteiligung an den Online-Treffen. "Da machen vier bis sechs Leute mit."

Die normalen Gruppenstunden vor Corona wurden von zehn bis 15 jungen Leuten besucht. "Wir fragen immer wieder nach. Manche sagen, sie haben keinen Bock auf Videokonferenzen. Andere erreichen wir aber auch gar nicht." Was ihn durchaus sorgt. "Wir haben auch Mitglieder, die aus nicht so stabilen Lebensverhältnissen kommen. Wir können ihnen Angebote machen. Aber wenn sie die dann nicht nutzen, weiß man gar nicht mehr, wie es ihnen geht."

Für andere da zu sein ist für Mandrysch eine Motivation fürs Ehrenamt. Der Bottroper, der ein Duales Studium der Verwaltungsinformatik absolviert, ist nicht nur engagierter Pfadfinder. "Ich habe auch schon Firmvorbereitung gemacht oder eine Handballmannschaft trainiert." Er mag am Ehrenamt, sich selbst verwirklichen zu können, gebraucht zu werden. Nicht zu vergessen: "Es macht Spaß!"

>>>Infobox: Keine Altersgrenze<<<

Ist man denn irgendwann zu alt, um Pfadfinder zu sein? "Nein", sind sich Johanna Wunsch und Noah Mandrysch einig. "Einmal Pfadfinder - immer Pfadfinder."

Aber aus der aktiven Gruppenarbeit ziehen sich die Älteren erfahrungsgemäß irgendwann zurück. Und machen Platz für den Nachwuchs im Ehrenamt.