Pfarrei ruft zur etwas anderen Prozession in Bottrop auf

Bottrop. In normalen Zeiten tragen Katholiken an Fronleichnam das Allerheiligste durch die Straßen. Jetzt regt eine Pfarrei eine virtuelle Prozessionen an.

Die Fronleichnamsprozession mit dem Allerheiligsten am Donnerstag, 11. Juni, wird in diesem Jahr nicht durch Bottroper Straßen ziehen. Wie so viele Veranstaltungen fällt auch sie dem Corona-Virus zum Opfer. Die Pfarrei St. Joseph hat sich daher etwas einfallen lassen und ruft die Gläubigen trotzdem zu einer Fronleichnamsprozession auf.

2500 dieser Flyer hat die Pfarrei drucken lassen. Sie liegen in Kirchen und Geschäften aus. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Damit fordert die Batenbrocker Pfarrei nicht etwa zum Verstoß gegen die Corona-Regeln auf. Vielmehr sollten die Katholiken jeder für sich und doch gemeinsam den Feiertag begehen. Deshalb hat die Pfarrei 2500 Flyer drucken lassen, die nun in den Kirchen ausliegen und die auch in umliegenden Geschäften ausgelegt werden sollen, so Roberto Giavarra vom Gemeinderat.

Glocken läuten den Auftakt zur Prozession ein

Um 11.15 Uhr werden am kommenden Donnerstag in der gesamten Pfarrei die Glocken läuten. Das werde dann der Auftakt zu dieser etwas anderen Prozession sein, sagt Giavarra. „Wir rufen die Menschen auf, zu Hause mitzumachen. In dem Flyer haben wir entsprechende Gebete und Lieder zusammengestellt.“ So könne jeder einzelne allein den Feiertag begehen, gleichzeitig schaffe man auf diese Weise aber trotzdem eine Gemeinschaft. Fotos erinnern zusätzlich an den vergangenen Fronleichnamstag.

Die Pfarrei spricht in dem Zusammenhang auch von einer „virtuellen Fronleichnamsprozession.“ Über die Internetseite der Pfarrei wird nämlich auch ein Video abrufbar sein. „Auch da haben wir noch einmal die Texte und Lieder zusammengestellt, zusätzlich mit der entsprechenden Musik hinterlegt.“

Eine kleine Veranstaltung im eigenen Garten?

Die Vorbereitungen für diese Art der Prozession liefen schon seit einigen Wochen. Damals sei noch nicht absehbar gewesen, dass Gottesdienste nun wieder stattfinden können, wenn auch unter strikten Hygienevorschriften. Gemeinsam hatten die Pfarreien St. Joseph und St. Cyriakus da die Osteraktion ins Leben gerufen. Damals haben die Pfarreien Briefumschläge mit Texten und Aktionen für die Gläubigen gepackt, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt geöffnet wurden. „Daran wollen wir mit unserer Prozession anknüpfen“, so Giavarra.

Wer mitmachen möchte, kann das entweder sitzend vom heimischen Sofa aus tun. Oder aber man veranstaltet vielleicht eine kleine Prozession im eigenen Garten? Die Pfarrei jedenfalls würde sich freuen, wenn einige Gläubige Fotos ihrer Prozession machen und sie zum Pfarrbrief schicken würden an: artikel.st.joseph.bottrop@gmail.de.