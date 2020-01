Plakate aus Kirchhellener Sammlung zeigen Gartenträume

Bottrop/Emmerich. Der Kirchhellener Peter Drecker sammelte Plakate, die Florales und Gärten in Szene setzen - jetzt zu sehen im Kunstforum in Emmerich.

Der Kirchhellener Plakatsammler Peter Drecker stellt aktuell im Kunstforum Niederrhein in Emmerich aus. Die neue Plakatausstellung unter dem Titel „Gartenträume – Plakatkunst von Mucha bis Staeck“ zeigt im Plakatmuseum an der Agnetenstraße vor allem florale Werke der Plakatkunst des 20. Jahrhunderts aus der der Sammlung des Kirchhellener Landschaftsarchitekten.

„Seit 30 Jahren sammelt Peter Drecker Plakate“, weiß Christiane van Haaren, die künstlerische Leiterin des Kunstforums. Insgesamt 110 Werke aus seiner Sammlung befinden sich in dem Plakatmuseum. Ein Besuch lohnt. Denn die Schau bietet einen Überblick über die Entwicklung der Plakatkunst von der Gründerzeit, dem Jugendstil, der neuen Sachlichkeit über Plakatbotschaften der 50er Jahre bis zur Gegenwart. Und das alles zu einem Thema, nämlich: Garten.

Plakate namhafter Gestalter sind im Kunstforum zu sehen

Jegliche Plakate, die ein florales Element enthalten, hat Peter Drecker zu seiner Sammlung hinzugefügt. Auf Auktionen, von den Gestaltern selbst oder in Museen hat er sie erworben. Darunter sind Plakate namhafter Gestalter. „Kunst konnte ich mir nicht leisten“, erklärt Peter Drecker, „somit konzentrierte ich mich auf den Erwerb von Plakaten, die sich motivisch auf das Florale und dessen Ambiente wie Garten- und Parkanlagen sowie den Umweltschutz beziehen“.

Christiane van Haaren und Reimund Sluyterman, Fördervereinsvorsitzender des Kunstforums, zeigen Plakate aus der Sammlung. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

So zieren etwa Plakate, die Blumen- und Gartenausstellungen ankündigen, die Wände des Kunstforums. Die frühsten Plakate stammen aus dem Jahr 1893. Hingucker der Ausstellung sind etwa Plakate des Jugendstils, geschaffen von Alfons Maria Mucha. Ebenso werden die Neue Sachlichkeit und Art-Deco als Stilrichtungen auf den Plakaten vertreten. Gestalter Ludwig Hohlwein hat hier sehenswerte Werke geschaffen. Viel Natur bieten auch die Visionen der Garten- und Parkstadtbewegungen, die auf Plakat gebannt wurden. Ebenso jene Werbeplakate, die dem Betrachter eine Reise zu den Fernzielen am Meer und in den Bergen anpreisen.

Klaus Staeck - nicht träumerisch, sondern kritisch

Nicht träumerisch, sondern kritisch nimmt Klaus Staeck auf seinem Plakat aus den 70er Jahren das Thema Zerstörung der Natur auf. Auch ein Plakat von Uwe Loesch ist in der Ausstellung zu sehen. Beide Plakate werden zusätzlich zur Sammlung Dreckers gezeigt, ebenso wie vier Plakate zum Thema Garten, die das PAN extra vom Essener Folkwang-Museum geliehen hat. Auch im Deutschen Gartenbaumuseum war die Plakatkunst aus der Privatsammlung des Kirchhelleners Drecker schon zu sehen und gab nicht nur einen Einblick in die große stilistische Bandbreite, sondern machte auch die Bedeutung und Wirkung der Plakate in der Werbung seit Ende des 19. Jahrhunderts nachvollziehbar.