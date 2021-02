Polizei fahndet in Bottrop nach Einbrechern und Autoknacker

Bottrop Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Kirchhellen und zwei Autoaufbrüchen. Diese beiden Taten könnten zusammenhängen.

Auf der Raiffeisenstraße in Kirchhellen sind unbekannte Täter bei einer Firma eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten die Täter ein Lichtschachtgitter und hebelten dann das Fenster dahinter auf. Gestohlen wurden unter anderem ein Schweißgerät und zwei Poliermaschinen. Die Täter flüchteten offensichtlich durch ein Rolltor. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren. Der Einbruch ist zwischen Samstagmittag und Montagmorgen passiert.

Im Stadtteil Batenbrock sind am Dienstagvormittag zwei Autos innerhalb kurzer

Zeit und nicht weit voneinander entfernt aufgebrochen worden. Am Timpenkotten

hat ein unbekannter Täter an einem Volvo V40 eine Scheibe eingeschlagen und eine

Handtasche gestohlen. Die Tatzeit kann auf 9.20 Uhr bis 9.45 Uhr eingegrenzt

werden. Wenig später, zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr wurde auf der Kampstraße ein Ford Fiesta aufgebrochen. Auch in diesem Fall hat der Täter eine Scheibe

eingeschlagen und dann eine Geldbörse Eine Zeugin konnte einen Tatverdächtigen beschreiben: männlich, Anfang 20, schlank, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet, kurze lockige Haare (Seiten kurz, Haupthaar "wuschelig"). Nach dem Mann wird noch gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.