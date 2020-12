Mehrere Personen nahm die Polizei in der Bottroper Innenstadt fest (Symbolbild).

Spektakuläre Festnahme Polizei holt in Bottroper City Verdächtige aus ihren Autos

Bottrop Mit Sturmhauben maskierte Polizisten nehmen in einem spektakulären Zugriff mehrere Personen fest und fesseln sie mit Kabelbindern

Die Essener Polizei hat am Montagmittag in der Bottroper Innenstadt mehrere Personen in mindestens zwei Autos festgenommen. Der spektakuläre Zugriff steht im Zusammenhang mit einer umfangreichen Ermittlung gegen Drogenschmuggler, sagt der Essener Polizeisprecher Christoph Wickhorst.

Mit Sturmhauben maskierte Polizisten hatten Montag gegen 13 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Realschulen mindestens zwei Fahrzeuge mit einem Zivilwagen gestoppt, hatten die Seitenscheiben der Autos eingeschlagen und Personen aus den Autos geholt. Zeugen sprachen von sechs bis sieben Personen, die mit Kabelbindern gefesselt auf dem benachbarten Schulhof festgehalten wurden.

Auch über die Zahl der Festgenommenen machte der Polizeisprecher noch keine Angaben. Die Festgenommenen befanden sich am Dienstag im Essener Polizeipräsidium. Ein Haftrichter werde entscheiden, ob einer oder mehrere der Festgenommenen in Untersuchungshaft geschickt werden.