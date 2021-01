Polizei sucht Exhibitionisten am Bottroper Nibelungenweg

Bottrop Die Polizei bittet um Hinweise auf einen etwa 20-jährigen Exhibitionisten. Eine Zeugin hatte ihn am Dienstag am Nibelungenweg bemerkt.

Am Dienstagnachmittag um 13.45 Uhr bemerkte eine 69-Jährige aus Bottrop einen jungen Mann am Nibelungenweg, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als der Mann die Frau bemerkte, flüchtete er in Richtung Herzogstraße.

Personenbeschreibung: Der Mann ist etwa zwanzig Jahre alt, sehr schlank, ca. 1,75 m groß, hat ein schmales Gesicht und trug eine graue Jogginghose, dunkle Wollmütze und eine dunkelblaue Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.