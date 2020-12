Bottrop Schon über 2500 Gutscheine wurden seit Anfang des Monats verkauft. Auch deshalb geht die Aktion jetzt in die Verlängerung

Die vorweihnachtliche Aktion „Deine Stadt. Dein Gutschein“ von der Stadtverwaltung, dem "Verein für Marketing" und der Sparkasse Bottrop sei ein voller Erfolg. Zu diesem Schluss kommen die Verantwortlichen. Bereist 2500 Gutscheine seien seit Anfang Dezember verkauft, über 120 auch schon eingelöst worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Aufgrund der hohen Nachfrage und auch der weiterhin enorm schwierigen Lage der lokalen Wirtschaft soll die Aktion nach Mitteilung der Stadtverwaltung auch im nächsten Jahr fortgeführt werden.

Käufer erhalten 30 Prozent Rabatt in den teilnehmenden Geschäften

Mehrwert für den Gutscheinkäufer sind eingebaute 30 Prozent Rabatt: Er zahlt beim Kauf eines Zehn-Euro-Gutscheins lediglich sieben und für einen 20-Euro-Gutschein nur 14 Euro.

Eingelöst wird der Gutschein im vollen Gutscheinwert in den teilnehmenden Geschäften oder in der Gastronomie, sobald diese wieder geöffnet ist. Die Differenz von 30 Prozent je Gutschein, also drei Euro und sechs Euro, werden vom gemeinnützigen Verein Marketing für Bottrop und der städtischen Wirtschaftsförderung getragen. Insgesamt beteiligen sich mehr als 40 Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen an der Aktion.

Weitere Themen Rabatt-Gutscheine für die Bottroper City sind stark gefragt

Sparkasse Bottrop spendet pro verkauften Gutschein für den guten Zweck

Welche Unternehmen mitmachen und wo die Gutscheine eingelöst werden können, finden Interessierte auf der städtischen Plattform www.hallo-bot.de/gutscheine.

Das besondere an der Aktion ist, dass man nicht nur die Bottroper Wirtschaft unterstützt, sondern auch den guten Zweck. Denn für jeden verkauften Gutschein spendet die Sparkasse. Der Erlös geht an den Kinderschutzbund Bottrop, die Aidshilfe Bottrop und den Verein PRO Kinderklinik.