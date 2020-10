Bottrop. Initiative gibt zum "Tag des Einbruchsschutzes" am 25. Oktober Tipps, wie auch Bottroper ihr Zuhause sicherer machen können.

Am 25. Oktober wird der „Tag des Einbruchsschutzes“ begangen. Ein guter Zeitpunkt, um sich über geeignete Sicherheitsmaßnahmen im eigenen Zuhause Gedanken zu machen, findet die Initiative für aktiven Einbruchsschutz „Nicht bei mir!“. Denn wenn die Tage wieder kürzer werden, haben Einbrecher mehr Möglichkeiten, in der Dunkelheit unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzudringen.

Durch das Homeoffice steht vermehrt teure Technik daheim

Zusätzlich arbeiten mehr Menschen im Homeoffice und haben so auch mehr teures technisches Equipment daheim, gibt die Initiative zu bedenken. Deren Vorsitzender Helmut Rieche weist darauf hin, dass richtiges Verhalten die Basis für aktiven Einbruchschutz darstellt: „Türen immer doppelt abschließen. Fenster, auch bei kurzer Abwesenheit, geschlossen halten. Das eigene Verhalten ersetzt aber nicht den Schutz durch geprüfte Sicherheitstechnik.“

Die Initiative „Nicht bei mir!“ empfiehlt eine Kombination aus mechanischem und elektronischem Einbruchschutz. Einbruchhemmende Fensterbeschläge und Zusatzschlösser an Türen sorgen demnach für erhöhte Sicherheit. Alarmanlagen und Kameras böten zusätzliche Abschreckung. Und das wirkt, so die Initiative: "Fast die Hälfte aller Einbruchversuche scheiterte im Jahr 2019 an vorhandener Sicherheitstechnik."

Steuerung der Lichtquellen im Haus hilft bei längerer Abwesenheit

„Auch bei Abwesenheit gibt es einige nützliche Tipps, die man unbedingt beachten sollte“, so Rieche. Dazu zählt, die Nachbarn ums Leeren des Briefkasten zu bitten, in den sozialen Medien nichts über Urlaub zu verraten, Lichtquellen im Haus etwa über Zeitschaltuhren zu steuern.

Weitere Themen Richtiges Verhalten und gute Technik schützen vor Einbruch

Je nach Investitionssumme könnten Schutzmaßnahmen von der KfW-Bank mit bis zu 1600 Euro bezuschusst werden. Eine erste Anlaufstelle für Infos über effektiven Einbruchsschutz bieten die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen vor Ort sowie die neue Internetseite der Initiative für aktiven Einbruchschutz www.nicht-bei-mir.de.



­

­

­