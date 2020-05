Bottroper Viertklässler steigen wieder in Schulbetrieb ein

Von Normalität kann keine Rede sein, aber ein Anfang ist gemacht. Nach den Schülern, die vor Abschlussprüfungen stehen, öffnete sich am Donnerstag auch für Viertklässler die Schulpforte. Unterricht unter besonderen Bedingungen, aber: „Ich habe mich gefreut, dass ich meine Klassenkameraden wieder gesehen habe und dass ich endlich wieder Unterricht hatte - mit einer echten Lehrerin“, wie die neunjährige Tilda sagt.

Weitere Schüler werden ab dem kommenden Montag folgen, wenn die übrigen Jahrgänge der Grundschule wieder Unterricht erhalten. Nicht alle gleichzeitig, sondern pro Wochentag ein Jahrgang. Ab dem 11. Mai werden auch in den Haupt-, Real- und Sekundarschulen neben der Jahrgangsstufe 10 weitere ein bis zwei Jahrgänge aktiviert. Auf deren Schüler wartet ebenfalls ein rollierendes System.

Die Kinder waren diszipliniert

Zudem erhalten am Montag an den Gymnasien und Gesamtschulen die Jugendlichen der Qualifikationsphase 1 wieder Unterricht. Ab Dienstag, 26. Mai, sind dort dann alle Jahrgangsstufen zugelassen. Theoretisch. Denn die einzelnen Schulen müssen es räumlich und personell auch hinkriegen, unter den gegebenen Sicherheitsauflagen den gewünschten Präsenzunterricht anzubieten.

Paul Ketzer, Erster Beigeordneter und Schuldezernent: „Wenn ich zusammenfasse, was mir die Schulleiter am Donnerstag berichtet haben, dann sind die zuvor aufwändig erarbeiteten Pläne aufgegangen und der Auftakt hat funktioniert. Die Kinder waren ausgerüstet und diszipliniert, ein Dank an die Eltern.“ Alle Schüler seien mit einem Mund-Nasen-Schutz gekommen. Die Abstands- und Hygieneregeln konnten eingehalten werden. „Wo noch etwas fehlte, haben wir als Schulträger sofort nachgesteuert.“

Mit Blick auf die kommenden Herausforderungen für die Schulen zeigt sich Ketzer zuversichtlich. Alle seien gespannt, wie sich die Einbindungen weiterer Schüler umsetzen lasse. Man werde Erfahrungen sammeln, und wo es nötig sei, werde justiert. „Ich habe großes Vertrauen in das Verantwortungsbewusstsein und die Kreativität an unseren Schulen.“ Eines müsse aber klar sein: Die Schule alter Prägung werde es künftig so nicht mehr geben.

Es sind viele individuelle Lösungen zu erwarten

Aus Sicht des Bottroper Lehrerverbands VBE sind Schulen, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler weiter stark gefordert. „Der Mix aus Präsenz- und Distanzunterricht wird zur Herausforderung für alle Seiten. Wir werden vorerst keine Normalität, sondern viele individuelle Lösungen erleben. Es darf keine falsche Erwartung geweckt werden“, erklärt Vorsitzender Christoph Mewes.

Es wird also noch dauern, bis sich Tildas Wunsch erfüllt: „Ich würde gerne wieder jeden Tag zur Schule gehen.“