Schwimmbadbesuch in Bottrop nur nach telefonischer Anmeldung

Die Bottroper Schwimmbäder sind bereit und warten – trotz Corona – auf die Besucher. Ab Samstag, 30 Mai beginnt die Saison im Freibad und auch die Hallenbäder in der Stadt öffnen wieder nach der Corona-Zwangspause. Einzige Ausnahmen: Das Hallenbad im Sportpark wird erst eine Woche später den Betrieb aufnehmen.

Das Freibad Vonderort ist im letzten Jahr nach Sanierung neu eröffnet worden. Hier startet die Saison am 6. Juni. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Erst am 6. Juni öffnen sich an der Parkstraße die Türen für die Schwimmer. Grund für die Verspätung: „Wir hatten da jetzt noch einen Fliesenschaden, der muss erst noch behoben werden“, sagt Jürgen Heidtmann, Leiter des Sport- und Bäderbetriebs.

Onlinereservierung in Bottroper Schwimmbädern ab Mitte Juni

Wie in Kneipen, Restaurants und beim Friseur so gilt auch beim Schwimmbadbesuch, dass Besucher sich registrieren müssen. Karten werden auch nur im Voraus verkauft. Zunächst sollten die Karten im Internet angeboten werden. Allerdings ist es noch nicht gelungen, das entsprechende Tool zu programmieren. Stattdessen müssen Schwimmbadbesucher ihren Platz im Becken oder auf der Liegewiese nun im Vorfeld telefonisch im jeweiligen Schwimmbad reservieren (Rufnummern s. Infobox). Heidtmann hofft, dass die Onlinereservierung ab Mitte Juni technisch möglich ist, „spätestens aber zu den Sommerferien“.

Die Reservierung ist nötig, weil die Zahl der Badegäste in allen Bottroper Schwimmbädern – auch im Freibad – strak eingeschränkt ist. So dürfen etwa im Hallenbad an der Parkstraße maximal 27 Besucher gleichzeitig sein, in Welheim und Kirchhellen sind es 21 beziehungsweise 17.

Bottroper Sport- und Bäderbetrieb hat in Hallenbädern feste Badezeiten eingerichtet

Um trotzdem möglichst vielen Bottropern den Besuch im Hallenbad zu ermöglichen, hat der Sport und Bäderbetrieb feste Badezeiten eingerichtet. Diese betragen zwei Stunden. Die Badegäste dürfen sich jedoch maximal 90 Minuten in den Hallenbädern aufhalten. Die restliche Zeit wird benötigt, um die Einrichtungsgegenstände und Duschen für die nächsten Besucher zu desinfizieren.

Im Gegenzug aber wurden die öffentlichen Badezeiten in allen drei Hallenbädern ausgeweitet und die Eintrittspreise gesenkt. Erwachsene zahlen nun zwei Euro, Jugendliche 1,50 Euro und Kinder 50 Cent.

Besucher müssen die Hände desinfizieren und überall - außer im Wasser - Maske tragen

Auch im Bad gelten Hygiene- und Abstandsregeln: Vor Betreten der Schwimmhalle ist eine Desinfektion der Hände erforderlich. Mund-und Nasenschutz sind vor und in den Hallenbädern - außer im Nassbreich - zu tragen und vor Nutzung des Schwimmbeckens ist zu duschen. Aufgrund der Abstands-und Hygieneregeln stehen nur zwei Duschen zur Verfügung. Nach dem Schwimmen können die Duschen nicht mehr aufgesucht werden. Auch darf der Bereich mit den Haartrocknern nicht genutzt werden. Die Sammelumkleiden sind geschlossen und es wird nur jede zweite Umkleidekabine geöffnet sein, auch die Zahl der Spinde ist beschränkt.

Im Freibad lässt der Sport- und Bäderbetrieb 250 Besucher zu, allerdings dürfen nur maximal 120 Personen gleichzeitig im Wasser sein. Auf dem gesamten Freibadgelände (außer im Nassbereich) besteht Maskenpflicht. Die Dusch- und Umkleideräume bleiben geschlossen. Toiletten können bei Einlasskontrolle von nur jeweils zwei Personen betreten werden. Die ausgewiesenen Wegeführungen und Abstandsregelungen sind einzuhalten. Die möglichen Liegeflächen werden unter Berücksichtigung der Abstandspflicht markiert.

Revierpark Vonderort startet am 6. Juni in die Freibadsaison

Bleibt das zweite Bottroper Freibad – Vonderort. Auch wenn es streng genommen auf Oberhausener Gebiet liegt, so ist Bottrop doch an dem Bad beteiligt. Man werde am 6. Juni die Freibadsaison eröffnen, erklärt Betriebsleiter Franz Dümenil auf Nachfrage. Man sei mit den Vorbereitungen schneller fertig geworden als ursprünglich gedacht. Das Bad ist dann immer von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Doch selbstverständlich zwingt Corona auch den Revierpark zu Anpassungen. So werden die Kinderbereich nicht geöffnet und auch das Wellenbad ist nicht in Betrieb. Wie viele Besucher letztlich ins Freibad gelassen werden, steht noch nicht fest. Die abschließenden Arbeiten am Hygienekonzept laufen noch. Viel hänge letztlich, so Dümenil, von den Kapazitäten der Sanitärräume ab. „Das ist letztlich der Flaschenhals, wenn man so will.“ Die Anlage mit rund 20.000 Quadratmetern sei eigentlich groß genug.

Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen

Außerdem müsse noch die Datenerfassung sicher gestellt werden. Wahrscheinlich müssten sich die Besucher anfangs zunächst klassisch auf einem Zettel ihre Kontaktdaten hinterlassen, um eine mögliche Infektionskette nachzuvollziehen, so Dümenil.