Semesterbeginn

Das neue VHS-Semester beginnt am 2. März 2020. In den nächsten Tagen wird das Programmheft an alle Haushalte verteilt. Im Internet steht das Programm unter www.vhs-bottrop.de zur Verfügung.

Anmeldungen können die VHS-Hörer ab dem kommenden Montag, 10. Februar, „klassisch“ mit dem beiliegenden Anmeldeformular oder online vornehmen.