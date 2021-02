Seniorenheim lässt 100-Jährigen trotz Coronakrise hochleben

Bottrop. Infektionsschutz macht größere Feiern unmöglich. Doch seinen besonderen Geburtstag sollte der Bottroper dennoch erleben. Und zwar so.

Stell dir vor, du wirst 100 - und niemand kann das mit dir feiern? Ein trauriger Gedanke, und bittere Realität für so manchen Jubilar. Paul Landgraf ist in der vergangenen Woche 100 Jahre alt geworden, dazu gratulierte auch bereits die WAZ. Die große Familiensause wurde erst einmal verschoben, doch für das Team des Seniorenzentrums Christophorus war eines wichtig: Es wollte seinen Bewohner gleich an dessen besonderem Tag, dem 29. Januar, hochleben lassen. "Die Feier kann man sicher nachholen", sagt Heimleiter Jens Adems. "Aber den Anlass an sich ja nicht."

Was also tun? Schonmal dies: "Wir haben Herrn Landgraf eine Torte backen lassen." Darüber hinaus haben Jens Adems, die Leiterin des sozialen Dienstes Kerstin König und die Pflegedienstleiterin Danuta Finke ihn - ausgestattet mit FFP2-Masken - einer nach dem anderen besucht. "Wir haben versucht, sein Zimmer immer einzeln zu betreten." Kerstin König trug ein Gedicht vor, extra zu diesem Anlass gereimt von Betruungsassistentin Regina Kleer, und Blumen gab es natürlich auch - ebenso wie Post vom Ministerpräsidenten.

Freude, kein Missmut

Gebürtig in Brüx im Sudentenland, habe Paul Landgraf den Besuchern viel aus der Vergangenheit erzählt, vor allem aus der Kriegszeit. "Das war für uns interessant zu hören", so Adems. Paul Landgraf, der nach dem Krieg ins Ruhrgebiet kam, wo er schließlich im Elektrobereich des Bergwerks Jacobi arbeitete und im Fuhlenbrock ein Haus erwarb, hat zwar in seinem hohen Alter Probleme mit dem Laufen und Hören. Aber: "Er war agil und wach - und hat sich sehr gefreut." Missmut ob des garantiert anders als erhofft verlaufenen 100sten sei nicht zu spüren gewesen.

"Wir haben versucht, für Kurzweil zu sorgen. Damit hatte er eigentlich den ganzen Vormittag Besuch", fast der Einrichtungsleiter zusammen. Und am Nachmittag sei die Tochter da gewesen. Mehr war aus Infektionsschutzgründen nicht möglich, bedauert Adems. Gerade in den Pflegeeinrichtungen sind die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus besonders streng.

Und geimpft werden konnte Paul Landgraf ebenfalls noch nicht: Nach dem Ausrufen eines Impfstopps durch das Land NRW aufgrund von Lieferengpässen sind in dem Heim erst wieder ab dem 6. Februar Impftermine geplant.