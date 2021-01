Sinkende Inzidenz: Bottroper Krisenstab bleibt skeptisch

Bottrop Nach der Einschätzung vor Ort ist Zahl der Neuinfektionen höher als vom Robert-Koch-Institut gemeldet. Noch keine Beruhigung in Sicht.

140 neue Infektionsfälle hat der Bottroper Krisenstab in der Woche nach Weihnachten gemeldet. Deshalb dürfte die Inzidenz höher liegen sagt Krisenstab-Sprecher Andreas Pläsken. Eine Einordnung.

Die gute Nachricht: An Weihnachten und zum Jahreswechsel haben sich die Bottroper nach übereinstimmenden Angaben von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsdienst an die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln gehalten. Pläsken: "Die Menschen haben sich an die Vorgaben und unsere Bitten gehalten." Zwischen den Jahren hat der Ordnungsdienst allerdings in Geschäften, am Busbahnhof ZOB und an der Grafenmühle Knöllchen geschrieben.

"Wir liegen über der gemeldeten Inzidenz"

Mit Blick auf die RKI-Inzidenzzahlen geht der Krisenstab davon aus, dass noch nicht alle aus Bottrop gemeldeten Fälle in die RKI-Statistik eingearbeitet sind. "Wir liegen realistisch betrachtet über der gemeldeten Inzidenz. Aber der Trend ist für Bottrop dennoch erstmal gut. Wir hoffen, dass die Werte weiter sinken."

Das aktuelle Infektionsgeschehen betrachtet der Krisenstab immer noch als dynamisch. So gebe es in verschiedenen Altenheimen der Stadt "wechselnde Problembereiche". Das Marienhospital hat dem Intensivregister am Morgen erneut gemeldet, es könne derzeit keine freien Intensivbetten anbieten. Das Knappschaftskrankenhaus meldet noch freie Kapazitäten, aber dort habe es in den letzten Tagen vermehr Infektionen gegeben. Dafür scheine sich die Lage im Kirchhellener beruhigt zu haben. Grundsätzlich gilt, sagt Pläsken: "Für Entwarnung ist es nach wie vor viel zu früh."

Blick auf die Virus-Mutation

Vor allem, weil nicht nur über Bottrop wie ein Damoklesschwert die aggressive Mutation des Virus schwebe. In der Woche nach Weihnachten hatte das Robert-Koch-Institut den Kreis Viersen informiert, dass Anfang Dezember dort ein Mann an der britischen Variante des Corona-Virus VUI-202012/01 erkrankt sei. Von dieser Mutation wird angenommen, dass sie noch erheblich ansteckender ist als die bisherige Variante des Virus.

Auch über dieses Thema sei im Krisenstab gesprochen worden, berichtet Pläsken. Mit Blick auf eine womöglich deutlich größere Ansteckungsgefahr müssten "sämtliche Maßnahmen vor Ort überprüft werden", zum Beispiel die weitere Reduzierung von Kundenkontakten bei der Stadtverwaltung.

