So läuft der Alltag in einer Bottroper Corona-Praxis

Die Türen zur Praxis an der Prosperstraße stehen auf, das Lesegerät für die Krankenkassenkarten ist so aufgestellt, dass die Patienten ihre Karten selbst ins Gerät stecken können. Bis ins Behandlungszimmer hinein gelangen die Patienten auf diese Weise kontaktlos. Das ist auch wichtig, denn die Praxis von Dr. Christoph Giepen und seinen Kollegen ist eine der fünf Schwerpunktpraxen für Corona-Patienten. Das heißt, bei einem Teil der Patienten, die hierher kommen, besteht zumindest der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung. Doch wie organisiert man da den Praxis-Alltag, schließlich kommen auch Patienten mit ganz anderen Leiden?

Kontaktlos gelangen die Corona-Patienten bis ins Patientenzimmer. Selbst die Praxistüren stehen derzeit offen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Zunächst einmal findet hier die Corona-Sprechstunde grundsätzlich in der Mittagspause statt, ab 11.30 Uhr. „Dann sind wirklich nur noch ein Arzt und eine Mitarbeiterin da, und die Corona-Patienten haben keinen Kontakt zu den anderen Patienten“, berichtet Giepen von den getroffenen Vorkehrungen. Außerdem müssten die Corona-Patienten auch grundsätzlich vor der Tür warten. Bisher bestellt Giepen die Patienten im 15-Minuten-Abstand. „Das hat sich als ausreichend erwiesen“, sagt er, der auch vorher schon im Behandlungszentrum in Saalbau tätig war.

Am ersten Tag wurden in der Bottroper Praxis fünf Patienten versorgt

Am Dienstag fand an der Prosperstraße die erste Corona-Sprechstunde statt. Seit dem Wochenende ist das zentrale Behandlungszentrum im Saalbau geschlossen. Fünf Patienten seien zu dieser ersten Sprechstunde erschienen, sagt Giepen – alle nach telefonischer Anmeldung und Terminvergabe. Darunter welche mit Symptomen, die auf eine Erkrankung hindeuteten aber auch jemanden, der neu in ein Altenheim aufgenommen werden soll, und dafür einen negativen Test vorweisen muss. Unangemeldet darf zu dieser Sprechstunde niemand vorbei kommen. Das handhabten die anderen vier Schwerpunktpraxen genauso.

Schon seit Beginn der Pandemie steht das Kartenlesegerät so, dass die Patenten ihre Krankenkassenkarte selbst einlesen können. Das gilt für Corona-Patienten erst recht. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Auch die hätten am ersten Tag „einige Patienten versorgt“, doch insgesamt sei es gut gelaufen. Giepen, er ist auch Sprecher des Bottroper Ärztevereins, ist überzeugt davon, dass die Stadt mit diesen fünf Praxen zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie gut aufgestellt ist. „Im Behandlungszentrum kamen zuletzt auch immer so 20 bis 40 Patienten pro Tag, insofern passt es nun.“ Rund 1300 Corona-Tests wurden im Zeitraum von Mitte März bis Mitte Mai im Saalbau durchgeführt, dazu kämen aber noch Test in Praxen, Krankenhäusern oder seitens Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiter testen ließen.

Das Risiko für Patienten und Mitarbeiter ist überschaubar

Doch warum bietet er in seinen Räumen die Corona-Sprechstunde an? Es gäbe ja auch Argumente gegen ein solches Angebot, etwa um Mitarbeiterinnen und Patienten zu schützen. „Uns war klar, dass, wenn das Behandlungszentrum schließt, wir ja auch eine Struktur für unsere Patienten schaffen müssen, die womöglich an Corona erkrankt sind“, sagt Giepen. Mit anderen Worten: Auch für die hätte man eine separate Sprechstunde einrichten müssen. Und so lag es nahe, eines der Schwerpunktzentren in Batenbrock aufzubauen.

Zumal das Risiko für Kollegen und Patienten weitestgehend minimiert sei. „Ich halte das aus professioneller Sicht für überschaubar.“ Es gebe inzwischen auch genügend und gute Schutzausrüstung. „Da beliefert uns die Kassenärztliche Vereinigung auch regelmäßig.“ Und die sowieso schon üblichen Hygieneschulungen habe man noch einmal verstärkt. Er selbst komme den Patienten ja erst nahe bei der Untersuchung und beim Abstrich. Beim Anamnese-Gespräch etwa, da werde auch der Abstand eingehalten. Ins Wartezimmer kommen die Corona-Patienten nicht, außerdem wird für sie nur ein Behandlungsraum genutzt und Hausarztpraxen seien den Umgang mit Infektionskrankheiten gewohnt.

Labors melden positive Befunden direkt an die zuständigen Gesundheitsämter

Wer in die Praxis kommt und am Ende auch getestet wird, der erhält von Giepen oder seinen Kollegen ein Merkblatt und die dringende Aufforderung, sich zu Hause in Isolation zu begeben, bis das Testergebnis da ist. Sollte es positiv ausfallen, ordnet dann das Gesundheitsamt die Quarantäne an. Positive Befunden melden die Labors direkt an die Gesundheitsämter. Die Patienten ruft Giepen selbst an, um ihnen das Rrgebnis mitzuteilen. Je nachdem erhielten die Patienten in der Praxis noch Rezepte für Medikamente, die zumindest die Symptome lindern. Gegen das Virus selbst gibt es schließlich noch keine Medikamente.