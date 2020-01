Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So werden Bottroper ihren Sperrmüll los

Sperrmüll kann kostenlos an den Recyclinghöfen am Südring sowie an der Raiffeisenstraße in Kirchhellen abgegeben werden. Bis zu drei Kubikmeter dürfen Bottroper hier gebührenfrei anliefern.

Alternativ können Bottroper den Sperrmüll auch abholen lassen. Dazu müssen sie telefonisch einen Termin mit der Best vereinbaren. Den Abfuhrtermin erhalten die Bürger unter: 796967. In dem Fall muss der Sperrmüll spätestens ab 6.45 Uhr an der Straße stehen.

Weitere Informationen, auch darüber, was als Sperrmüll gilt und was nicht, hält die Best im Internet parat unter: best-bottrop.de/spermuell.html