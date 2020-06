Spendenaktion sorgt für neue Stühle in Bottrops Kulturkirche

Bottrop. Das Ziel: 400 bequeme Sitze für Bottrops Kulturkirche. Spenden ab fünf Euro erhöht die Volksbank um weitere zehn Euro. Aktion endet am 22. Juni.

Wer einmal ein Konzert oder eine andere Veranstaltung in der Kulturkirche auf den alten Kirchenbänken „durchgesessen“ hat, den wird diese Nachricht freuen: Es gibt eine neue Bestuhlung für Heilig Kreuz - für die Fans und Freunde bereits eifrig gespendet haben. Jetzt geht die Aktion „Viele schaffen mehr“ mit Unterstützung der Volksbank in die Schlussrunde. Und am Ende hofft Dirk Helmke, Vorsitzender des Fördervereins Kulturkirche, auf gute Sitze für alle Besucherinnen und Besucher.

Über 100 Spender haben sich bislang engagiert

Das Modell ist bestechend einfach und hat bislang über 4000 Euro für den praktischen Zweck eingebracht: Jede Spende, die mindestens fünf Euro betragen muss, wird von der Volksbank um weitere 10 Euro aufgestockt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, das sei das Prinzip dieser dem sogenannten Crowd-Funding nachempfundenen Aktion, so Dirk Helmke. „Außerdem laden wir alle Spenderinnen und Spender bei nächster Gelegenheit zu einem Getränk und einer Bratwurst ein“, sagt der Vereinsvorsitzende. Das sei natürlich erst möglich, wenn die coronabedingten Einschränkungen weiter gelockert würden und Veranstaltungen in Bottrops privatwirtschaftlich geführtem Kulturort wieder stattfänden.

Bislang sah es so aus in der Kulturkirche: Die Besucher in den ersten beiden Reihen saßen auf bequemen Stühlen, danach wurde es hart und ergonomisch bedenklich auf den alten Kirchenbänken. Das könnte sich bald ändern. Foto: Simon Kieser / FUNKE Foto Services

Bisher gibt es etwa 100 der anthrazitfarbigen Stühle, auf denen Besucher auch länger als eine Viertelstunde bequem sitzen können. 400 Sitzgelegenheiten strebt der Förderverein an. Für diese Besucherzahl ist das denkmalgeschützte ehemalige Gotteshaus ausgelegt.

Damit die ursprünglichen Kirchenbänke, die mit der liturgischen Ausstattung zum Gesamtdenkmal gehören, nicht ganz aus dem Blick geraten, sollen zwei Bänke entlang der Seitenwände stehen bleiben. Ansonsten wird der bislang durch den Stuhl-Bank-Mix unruhige Raumeindruck positiv verändert. Bis es soweit ist, läuft „Viele schaffen mehr“ weiter. Eine erste Kulturveranstaltung ist übrigens schon für den 19. Juni geplant. Dazu bald mehr.

So geht es weiter zum Spenden-Projekt

Das Finanzierungsprojekt „Viele schaffen mehr“ mit der Volksbank endet am 22. Juni. Bis dahin wird jede Spende ab fünf Euro um weitere 10 Euro aufgestockt. Hier geht es zur Aktion: www.vereinte-volksbank.viele-schaffen-mehr.de. Wer Probleme beim einloggen hat, kann Dirk Helmke direkt kontaktieren: helmke.dirk@web.de