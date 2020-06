Stadt Bottrop hört auf Beschwerden: Buswendeplatz verlegt

Die Stadt will den von Dauerbaustellen geplagten Anwohnern in Ebel helfen, wo sie kann. Ab Montag wenden die Busse der Linie 261 nicht mehr an der provisorischen Endhaltestelle Lichtenhorst, sondern auf einer weiter entfernten Fläche. So soll die Staubbelastung der Anwohner vermindert werden.

Seit dem Frühsommer 2015 ist Ebel immer wieder Baustelle. Zuerst hat die Bahn die dringend gewünschte Lärmschutzwand an der Borbecker Straße gebaut. Dann hat die Stadt mit der großangelegten Kanalsanierung begonnen. Denn kam die Emschergenossenschaft mit dem Bau des Abwasserkanals Berne und dem Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage auf dem Grundstück der Emschergenossenschaft am Ende der Haßlacher Straße, bestehend aus Überlaufbecken und Hochwasserpumpwerk.

Dritter Abschnitt der Kanalbaustelle

Seit einem Jahr läuft der dritte Bauabschnitt der Kanalsanierung Ebel-/Bergbaustraße. Im Mai hat die letzten Ausbaustufe begonnen, die im September 2021 enden soll. Dafür muss der Busbetreiber Vestische die Linie 261 umleiten. Derzeit endet und wendet die Linie am Lichtenhorst. Und die Wendemanöver wirbeln mächtig Staub auf in diesem bisher viel zu trockenen Frühjahr, hatten die Anwohner Mitte Mai beklagt.

Die Verwaltung hat die Beschwerden aufgegriffen und nach einer Lösung gesucht. „Wir sind zwar nicht der Betreiber der Buslinie, aber als Bauherr fühlen wir uns verantwortlich“, sagt Stadt-Sprecher Andreas Pläsken. „In einem normalen Frühjahr mit reichlich Regen wäre das Problem wohl nie aufgetreten. Aber auch mit solchen Klimafolgen müssen wir umgehen.“

In Gesprächen mit der Vestischen und der Emschergenossenschaft hat die Stadt den Vorschlag einer Anwohnerin aufgenommen: Ab Montag wenden die Busse der Linie 261 auf einem Grundstück der Emschergenossenschaft, wo eventuelle Staubwolken die Anwohner am Lichtenhorst nicht mehr erreichen sollen.