Stadt Bottrop steckt 75 Millionen Euro in Feuerwachen

Bottrop. In den nächsten acht Jahren muss die Stadt die größte Investition aller Zeiten stemmen. Sie will zwei neue Feuer- und Rettungswachen bauen.

Die Stadt Bottrop plant die größte Investition ihrer Geschichte. Für eine Gesamtsumme von 75 Millionen Euro will sie Ersatz schaffen für die beiden Feuerwachen an der Hans-Sachs-Straße und an der Schulstraße in Kirchhellen. Dort hat die Stadt schon ein Grundstück für einen Neubau gekauft. In Alt-Bottrop stehen noch zwei Standorte zur Wahl.

Dass an beiden Feuerwachen dringend etwas passieren muss, ist seit Jahren unstreitig. Die Wache in Kirchhellen (Baujahr 1961, Anbau 1981) ist viel zu klein für Feuerwehr, Rettungsdienst und Ortswehr. Die Hauptwache (Baujahr 1972, Anbau 1992) hat Wasser im Keller und ist in den letzten Jahren ständig um Provisorien erweitert worden. Eine Sanierung der beiden Standorte im laufenden Betrieb ist geprüft worden, macht aber keinen Sinn. Baudezernent Klaus Müller rechnet vor: „Eine Sanierung der Hauptwache in sechs Bauabschnitten würde 16 Jahre dauern, Das ist den Feuerwehrleuten nicht zuzumuten.“ Zudem ist ein Neubau um ein Viertel günstiger.

Standortfrage in Kirchhellen ist entschieden

In Kirchhellen hat die Verwaltung zehn Standorte geprüft. Einsatztaktisch wäre der beste Standort an der Kreuzung Haupt-/Pels-/Feldhausener Straße, dort machen aber Grundwasser und Wasserrecht Probleme. Deshalb haben sich Stadtspitze und Feuerwehr entschieden, ein 10.000 Quadratmeter großes Gelände am künftigen Kreisverkehr Kirchhellener Ring, Rentforter Straße/In der Koppel zu kaufen.

Zwei Optionen in Alt-Bottrop

In Alt-Bottrop hat die Stadt ebenfalls mehrere Standorte geprüft. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Verwaltung favorisiert einen Neubau auf dem Feld nahe am Marienhospital an der Josef-Albers-Straße. Die Freiflächen dort erfüllen allerdings eine wichtige Funktion als Frischluftschneise. Als Alternativgrundstück stünde der heutige Sportplatz Paßstraße zur Verfügung. Bürgermeister Klaus Strehl hält eine Zustimmung zur Fläche am Marienhospital für wahrscheinlich: „Nach Einschätzung der SPD ist das der richtige Standort.“ CDU-Fraktionschef Hermann Hirschfelder sieht noch Beratungsbedarf: „Wir sind noch nicht am Ende der Diskussion.“