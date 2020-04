Bottrop: Auch Betreuung zählt zur Kinderfreundlichkeit

Wie kinderfreundlich ein Stadtteil oder auch eine gesamte Stadt ist, das hängt sicher auch von den Betreuungsangeboten ab. Gibt es ausreichend Kita-Plätze? Wie sieht die Über-Mittag-Betreuung in den Schulen aus? Das sind Faktoren, die für Familien zunehmend eine Rolle spielen. Und hier investiert die Stadt Bottrop.

So würden derzeit an sieben Grundschulen der Offene Ganztag ausgebaut beziehungsweise es liefen entsprechende Verfahren, sagt Karl Trimborn, Leiter des Fachbereichs Jugend und Schule. Aktuell etwa wird an der Droste-Hülshoff-Schule gebaut.Auch für die Astrid-Lindgren-Schule gibt es Pläne.

Betreuung im offenen Ganztag wird in Bottrop stark nachgefragt

Die Stadt wird aktiv, weil der Offene Ganztag in Bottrop sehr erfolgreich läuft und stark nachgefragt ist. Rund 70 Prozent der Schüler in Bottrop würden auch über den Mittag und am Nachmittag betreut, so Trimborn. Auch hier arbeitet die Stadt wieder Hand in Hand mit freien Trägern, die die Betreuung in den städtischen Räumen organisieren.

Auch bei den Kitas ist einiges in der Entwicklung. Vier Stück würden nun gebaut, so Trimborn. So entsteht unter anderem in Kirchhellen eine neue Kita, aber Pläne gibt es auch für den Bottroper Süden - am Südring. Zuletzt hat außerdem der Kita-Zweckverband die neu gebaute Kita St. Elisabeth an der Eichenstraße eröffnet.

In dem Neubau haben nun vier statt bisher drei Gruppen Platz. An der Pfarrstraße baut die evangelische Kirche eine historische Villa zu einer Tagesstätte um.

Fachbereich sieht Bottrop bei der Betreuung auf einem guten Weg

Im Grundsatz sei Bottrop hier gut aufgestellt, urteilt Trimborn mit Blick auf die Nachbarstädte, die teils erhebliche Probleme hätten, ausreichend Betreuungsplätze anzubieten.

Klar, auch in Bottrop gebe es noch Luft nach oben und Verbesserungspotenzial. "Doch das haben wir ja in Angriff genommen", sagt Trimborn mit Verweis auf die vielen Baustellen. "Wir investieren in dem Bereich."

>>> Stadtteil-Check Bottrop: Kurz und kompakt

Der Stadtteil-Check Bottrop hatte 3078 Teilnehmer.