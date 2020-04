Bottrop: SPD-Süd drängt auf mehr Kinderfreundlichkeit

Bottrop. In der Frage der Kinderfreundlichkeit, schneidet Ebel schlecht ab. Der zuständige SPD-Ortsverein zeigt auf, was sich verbessern soll.

Der SPD-Ortsvereins Bottrop-Süd fordert dringend Verbesserungen für Kinder, insbesondere in Ebel. damit reagiert der Ortsverein auf den WAZ-Stadtteil-Check, bei dem Ebel von den Bewohnern bei der Kinderfreundlichkeit auf den letzten Platz gewählt wurde. Zu Recht weißt die SPD darauf hin, dass der Check nicht repräsentativ ist, dennoch billigt die Partei ihm eine hohe Aussagekraft zu.

„Richtig ist, dass der Kindergartenbedarfsplan der Stadt Bottrop für Ebel den zweitschlechtesten Wert in ganz Bottrop aufweist. Dort wird bereits festgestellt, dass in Ebel dringend ein weiterer Spielplatz benötigt wird“, heißt es dann auch in der Stellungnahme der SPD-Süd. Zwar gebe es einen gut ausge­statteten Spielplatz auf dem Schulhof der Schillerschule am Teilstandort Ebel. Dieser ist aber erst nach Schulschluss am späten Nachmittag öffentlich nutzbar. Der Spielbereich im Berne-Park sei zwar tagsüber nutzbar – „kleinere Kinder können ihn jedoch wegen der angrenzenden Wasserfläche nur unter Beaufsichtigung gefahr­los nutzen.“

SPD hat schon 2018 Gespräche mit Bürgern und Verwaltung zu dem Thema geführt

Da tröste auch nicht, dass eine Sandfläche am Uferwanderweg des Rhein-Herne-Kanals an der Einbleckstraße statistisch gesehen laut Spielflächenkonzept noch zum Einzugsbereich Ebels zählt. „Welches Ebeler Kind könnte diesen Bereich – direkt am Kanal bzw. getrennt durch viel befahrene Straßen – allein erreichen?“ Hier seien wohl eher Spaziergänger und Radwanderer die Adressaten, um an diesem Platz eine Rast einzulegen.

Der SPD-Ortsverein Bottrop-Süd habe schon frühzeitig die Probleme erkannt und dringt seit Jahren auf eine Verbesserung der Situation. So habe bereits im Juli 2018 zur Spielplatzsituation in Ebel ein Gespräch zwischen Anwohnerinnen, Ratsfrau Gabi Sobetzko, Bezirksbürgermeister Helmut Kucharski sowie Ver­tretern des Fachbereichs Grün statt. Angeregt wurde, dass geprüft werde, einen generationenübergrei­fenden Spielbereich auf einer Fläche der Vivawest an der Ebelstraße an­zulegen zu können.

Rats- und Bezirksvertreter wollen sich einsetzen für ein kinderfreundliches Ebel

Nach Erstellung des Spielflächenkonzeptes Bottrop habe sich der SPD-Ortsverein Bottrop-Süd im November 2019 erneut mit dem Thema beschäftigt und die Forde­rung nach einer deutlichen Verbesserung des Spielplatzangebotes in Ebel erhoben. „Die Rats- und Bezirksvertreter aus dem Ortsverein Bottrop-Süd werden sich weiterhin für einen möglichst schnellen Bau des dringend erforderlichen neuen Spielplatzes im Ortsteil Ebel einsetzen“, heißt es zum Abschluss der Stellungnahme.