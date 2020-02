Kommunalpolitik und Verwaltung kommen im Stadtteil-Check Bottrop nicht besonders gut weg. „Wie bewerten Sie den Einsatz von Kommunalpolitik und Verwaltung für ihren Stadtteil?“ Diese Frage sollten die Teilnehmer des Stadtteil-Checks beantworten – und im Schnitt gab es da in Gesamt-Bottrop gerade mal eine Drei minus – mit Ausreißern nach unten.

Besonders schlecht bewerten die Bewohner der Welheimer Mark den Einsatz von Kommunalpolitik und Verwaltung für ihr Viertel. Mit 4,49 schrammen die hier nur ganz knapp an einem Mangelhaft vorbei, nicht viel besser sieht es in Welheim (4,41), Ebel (4,36) und Batenbrock (3,9) aus. Überhaupt wird der Einsatz von Kommunalpolitik und Verwaltung im gesamten Stadtbezirk Süd eher als schlecht empfunden.

Bürger im Bottroper Süden fühlen sich abgehängt und nicht beachtet

„Es interessiert doch niemandem, was hier im Süden passiert. Der Bottroper Süden wird total vernachlässigt“ – so urteilte noch Ende Januar Herbert Matthes aus der Welheimer Mark im Gespräch mit dieser Zeitung und Vertretern des SPD-Ortsvereins Süd, der auch vor einer Vernachlässigung des Bottroper Südens warnte.

Anders dagegen in Kirchhellen. Hier sind die Teilnehmer des Stadtteil-Checks mit dem Einsatz ihrer Kommunalpolitiker wesentlich zufriedener. Doch was sagen diejenigen, die nun derart beurteilt wurden, zu dieser Wertung?

Bewertung spiegelt die generellen Probleme der Stadtteile wider

Auf Einladung der Lokalredaktion treffen sich Kirchhellens Bezirksbürgermeister Ludger Schnieder (CDU) und sein Amtskollege aus dem Bottroper Süden, Helmut Kucharski (SPD). Wobei Ludger Schnieder schon im Vorfeld des Gesprächs klarmacht, dass er keinesfalls als Besserwisser auftreten möchte. Er glaubt vielmehr, „dass diese Zahlen letztlich die Probleme der einzelnen Stadtteile widerspiegeln“. Mit anderen Worten: Die Probleme im Bottroper Süden, ausgelöst durch verschiedene Faktoren, sorgen dafür, dass auch die Kommunalpolitik nicht gut bewertet wird. Hinzu komme die viel höhere Bevölkerungsdichte im Süden.

Tatsächlich ist das nicht von der Hand zu weisen. Denn der Blick auf die Auswertung zeigt: Wo die Gesamtnote für den Stadtteil schlecht ist, ist tendenziell auch die Note für den Einsatz von Politik und Verwaltung nicht besonders gut.

Auf manche Probleme und Themen hat die Kommunalpolitik keinen Einfluss

Dabei könne sie in vielen Fällen noch nicht einmal etwas dafür, nimmt Schnieder die Kollegen aus dem Rat und den Bezirksvertretungen im Süden in Schutz. Was die Kokerei angehe etwa, da habe die Stadt und erst Recht die Kommunalpolitik nun einmal keinen direkten Einfluss. Das gleiche gelte etwa bei dem Unmut über fehlende Einkaufsmöglichkeiten – weder in Welheim, noch in Ebel und in der Welheimer Mark gibt es einen Supermarkt. „Der Unmut und die Sorgen zeigen sich dann in diesen Zahlen beim Stadtteil-Check“, glaubt Schnieder. Das sei aber ganz normal, damit müsse man als politisch Verantwortlicher umgehen.

Ähnlich sieht es Helmut Kucharski. „Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam mit der Verwaltung eine Lösung finden, wenn sich die Bürger mit ihren Anliegen an uns wenden.“ Kucharski setzt auf Ortstermine, bei denen Bezirkspolitiker, die Bürger und die Zuständigen aus der Verwaltung aufeinander treffen. So ließen sich oftmals gute Ergebnisse erzielen, ist seine Erfahrung.

Bezirksbürgermeister bemühen sich mit Bürgern und Verwaltung Lösungen zu finden

Schwere Lkw, die auf den engen Wohnstraßen der Welheimer Mark Schleichwege um die Baustelle herum suchen, ärgern die Bewohner der Siedlung. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Ein Beispiel: „Anwohner an der Halde Beckstraße hatten sich gemeldet. Sie hatten Sorgen, dass am Aufgang zum Tetraeder Bäume umstürzen und auf ihr Grundstück fallen. Mit dem Fachbereich Umwelt und Grün und dem RVR haben wir uns vor Ort getroffen und tatsächlich drohten die Bäume umzukippen. Gemeinsam haben wir eine Lösung gefunden. Die Bäume sind inzwischen gefällt und wir werten den Bereich jetzt auf, indem wir eine Art Allee zum Aufgang zum Tetraeder pflanzen.“ An dieser Stelle sei es gelungen, sofort eine Lösung zu finden. Das sei aber nicht immer möglich, manches benötige eben auch noch Beschlüsse anderer Gremien.

Solche Gespräche, dass weiß auch Ludger Schnieder, seien die einzigen Möglichkeiten, die man als Bezirksbürgermeister hat. Denn anders als der Oberbürgermeister, der ja auch Chef der Stadtverwaltung ist, könnten Bezirksbürgermeister keine Anordnungen erteilen. Er hält regelmäßig eine Bürgersprechstunde ab. Die Anliegen, die dort an Schnieder herangetragen werden, leitet er dann weiter an die Stadtverwaltung oder andere zuständige Stellen. Und dann sei oftmals Geduld gefragt. Denn manchmal warte auch ein Bezirksbürgermeister lange auf eine Antwort. „Und wenn man ein Problem weitergegeben hat und wochenlang nichts hört, dann ist man gegenüber dem Bürger der Buhmann“, ärgert sich Schnieder über derartige Situationen. „Da kann ich dann mittlerweile richtig böse werden.“

Einfluss auf Unternehmen oder übergeordnete Behörden ist kaum gegeben

Was Schnieder auch gelernt hat: nichts versprechen. Er kümmere sich um alle Anliegen, die an ihn herangetragen werden, „aber ich kann nicht versprechen, dass sie immer auch im Sinne des jeweiligen Bürgers entschieden werden“. Das könne daran liegen, dass die Kommunalpolitiker das große Ganze im Blick haben müssten oder auch daran, dass womöglich irgendwelche Vorschriften seitens der Verwaltung gegen diesen Vorschlag sprechen. Für Kucharski ist das ein Grund, weshalb er die Verwaltung auf Ortsterminen immer hinzu bittet. „So bekommen die Bürger das auch direkt mit.“

Eine Erfahrung mussten beide machen: Alles, was mit anderen politischen Gremien oder der Stadtverwaltung intern zu regeln sei, lasse sich oftmals beeinflussen. Doch sobald andere Ebenen wie die Bezirksregierung, die Bahn, der Landesbetrieb Straßen NRW oder private Unternehmen ins Spiel kämen, stoße eine Bezirksvertretung an Grenzen. Schnieder kann ein Lied davon singen, schon lange plagt sich die Bezirksvertretung Kirchhellen mit dem Radweg an der Gahlener Straße, der in die Verantwortung von Straßen NRW fällt. Kucharski hat im Süden diverse Bahnbrücken und den Bahnhof Boy, der ihn und die Kollegen im Bezirk schon jahrelang beschäftigt, dazu die Kokerei.

Politische Arbeit kostet viel Zeit, macht aber auch Freude

Dennoch, die Freude an ihrem Amt haben sie nicht verloren – obwohl es viel Zeit kostet. Rund ein Drittel ihrer Freizeit im Monat gehen für die politische Arbeit drauf, so ihre Schätzung. Rechne man die Aufwandsentschädigung dagegen, so Schnieder, „dann bekommt das Wort Mindestlohn eine ganz neue Bedeutung“.