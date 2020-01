Ingeborg Kießlich (rechts) sieht sich mit Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff (vorn), dem Landtagsabgeordneten Thomas Göddertz (2.v.r.), Ursula Kraemer-Büscher und Büchereileiter Jörg Diekmann die Ausstellung „Exlibris, Kunst in Büchern“ im Showroom im Rathaus an.

Bottrop. Aus Bottrops polnischer Partnerstadt Gliwice stammen die Grafiken, die nun im Rathaus zu sehen sind. Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei.

Städtepartner präsentieren Märchen und Kunst in Büchern

Der Freundeskreis zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Bottrop lädt am morgigen Mittwoch, 22. Januar, um 14 Uhr zu einem Neujahrsempfang in den Showroom des Rathauses ein. Die Vorstandsmitglieder des Freundeskreises möchten gerne mit ihren Gästen auf das neue Jahr anstoßen und in angenehmer Atmosphäre bei Musik und netten Gesprächen etwas Zeit verbringen, kündigte Inge Kießlich an. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises.

Darüber hinaus hat der Freundeskreis der Städtepartner eine Ausstellung unter dem Titel „Exlibris, Kunst in Büchern“ ins Rathaus geholt. Ausgestellt ist eine kleine Auswahl von Grafiken aus einem internationalen Wettbewerb, der alle zwei Jahre nur in der polnischen Partnerstadt Gliwice stattfindet. Es ist die erste Ausstellung des Freundeskreises der Städtepartnerschaften. „Die Grafiken sind eine Leihgabe unserer Freunde der Städtepartnerschaft aus Gliwice“, erklärt Inge Kießlich. Diese Ausstellung ist im Showroom des Rathauses zu sehen. Sie ist außer am Samstag und Sonntag noch bis zum Mittwoch, 29. Januar, jeweils in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Märchenstunde mit Kindern aus zwei Schulen

Die stellvertretende Vorsitzende des Städtepartner-Freundeskreises weist außerdem auf eine Veranstaltung hin, die am kommenden Dienstag, 28. Januar, ab 14.30 Uhr im Showroom des Rathauses stattfinden wird. Die Arbeitsgemeinschaft „Märchen und Legenden aus unseren Partnerstädten“ lädt dann zu einer Märchenstunde mit den Kindern der Cyriakusschule und der Schule am Stadtgarten ein. Die frühere Schulleiterin Uschi Kraemer-Büscher wird dann nicht nur Märchen vorlesen, sondern auch die Schulkooperation zwischen Gliwice und Bottrop erläutern.