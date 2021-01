Sturm beschädigt Linden im Bottroper Stadtgarten

Bottrop Ende letzter Woche hat ein Sturm alte Linden im Stadtgarten beschädigt. Aus Sicherheitsgründen wurde jetzt acht Bäume gefällt.

Gleich acht alte Linden wurden jetzt vom Grünflächenamt im Stadtgarten gefällt. Eine Aktion, die viele Parkbesucher verstört. Nach Hinweisen, auch aus der Partei "Die Grünen", fragte die WAZ bei der Stadt nach. Was ist passiert?

Ein kurzer aber heftiger Sturm habe in der vergangenen Woche mindestens zwei der alten Linden im Stadtgarten so beschädigt, dass dadurch auch die übrigen Bäume in Mitleidenschaft gezogen worden sein, so ein Stadtsprecher. Um die Sicherheit von Besuchern nicht zu gefährden, habe man am Ende alle Bäume fällen müssen, hieß es weiter. Nun werden gerade das alte Wurzelwerk ausgefräst, aber danach aufgeforstet. Die neuen Bäume seien bereits bestellt, hieß es aus der Verwaltung.

Fällarbeiten erregten Aufmerksamkeit und Ärger

Die Fällarbeiten hatten natürlich Aufmerksamkeit und Ärger erregt. Der sei auch bei den Grünen angekommen, sagt Andrea Swoboda. Auch dort haben man sich kundig gemacht, denn gerade die großen alten Bäume prägten ja das Bild des immerhin auch denkmalgeschützten Stadtgartens, so die Fraktionsvorsitzende weiter. Aber Maßnahmen aus Sicherheitsgründen oder Gefahr durch umstürzende Bäume hätten natürlich Vorrang, so die Politikerin. Zum Glück hätten die großen alten Kastanien auf der anderen Seite des Museums keinen Schaden genommen. Nun sein man gespannt, welche Bäume und vor allem in welcher Größe nachgepflanzt würden.

Ein Juwel unter den Bottroper Parks

Immerhin sei der Stadtgarten ein Juwel unter den Bottroper Parkanlagen und verdiene besondere Aufmerksamkeit. Die Kontakte zwischen Grünflächenamt und Grünen bezeichnet Andrea Swoboda aber als sehr gut. "Wir versuchen immer mit und nicht gegen das Grünflächenamt zu arbeiten, aber haben natürlich immer ein Auge auf den Baum- und Pflanzenbestand in der Stadt."

Fäll- und Pflegearbeiten müssen bis ende Februar abgeschlossen sein

Zurzeit finden aber auch andere Grünarbeiten im Stadtgarten statt. Dazu gehörten auch Rückschnitte an Büschen, die zum Beispiel bis Ende Februar abgeschlossen sein müssten, wie es nach Anfrage im Rathaus hieß. Dann beginne nämlich die Schutzverordnung für Vögel und Wildtiere, die solche Arbeiten nicht mehr gestatte.