Tagespflegen für Bottroper Senioren öffnen wieder ab 8. Juni

Im Zuge der Corona-Lockerungen dürfen ab Montag, 8. Juni, auch die Tagespflegen für Senioren wieder öffnen. „Aber natürlich mit Einschränkungen“, sagt Özlem Karalar, Leiterin der ASB-Tagespflege „Am Germaniahof“. Mit der Umsetzung von entsprechenden Hygienevorschriften und Abstandsregelungen hat der Arbeiter-Samariter-Bund indes bereits Erfahrung: Seit Ende März schon bietet er eine Notbetreuung „Am Germaniahof“ an.

Notbetreuung beim Arbeiter-Samariter-Bund Bottrop

Denn was Kita-Eltern erleben, das ist auch pflegenden Angehörigen nicht fremd: Manche arbeiten zum Beispiel in einem systemrelevanten Beruf und können die Betreuung ihrer Eltern, die nicht alleine zu Hause bleiben können, nicht übernehmen. Andere sind zu stark überfordert, „wenn zum Beispiel der Ehepartner selbst schwer krank ist“, so Özlem Karalar. Und so wurden neun Senioren aus den beiden ASB-Tagespflegen „Am Germaniahof“ und „Zur Gartenstadt“ schon die ganze Zeit über an einem Standort weiterbetreut.

Wie schon während der Notbetreuung, so wird das Team der ASB-Tagespflegen auch weiterhin nur mit Mundschutz arbeiten. Foto: ASB

Ab Montag sind dann wieder beide Tagespflegen des ASB geöffnet, doch jeweils nur für eine bestimmte Anzahl an Gästen, wie Özlem Karalar erklärt: „Bis zu zehn können am Tag kommen – in normalen Zeiten haben wir 18 hier.“ Doch noch gilt ja, dass die Gäste in einem Abstand von 1,50 Meter zueinander sitzen müssen. Außerdem werde es feste Gruppen geben. „Wir versuchen das so zu organisieren, dass jeder ein- bis zweimal in der Woche kommen kann“, sagt Karalar.

Manche Senioren sind noch in Sorge

Es gebe auch Senioren bzw. Angehörige, die das Tagespflege-Angebot aus Sorge vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus noch gar nicht in Anspruch nehmen wollen. Andere freuten sich. „Für so manche wird es eine Erleichterung sein, denn die Tagespflege ist ja dazu da, Angehörige zu entlasten und einen Heimaufenthalt zu verzögern.“ Letzteres sei über die zehn Wochen der Tagespflege-Schließung teils nicht mehr möglich gewesen. „Wir haben jetzt sogar einige Kündigungen, wo Gäste dauerhaft ins Heim ziehen mussten, weil die Betreuung zu Hause nicht mehr gewährleistet war.“

Das Team arbeitet ausschließlich mit Mundschutz

Die bewährte Praxis aus der Notbetreuung werde künftig weitergeführt: „Beim Transfer zur Tagespflege gilt Mundschutzpflicht für die Gäste. Bei der Ankunft wird Fieber gemessen, auf Krankheitssymptome geachtet, die Hände desinfiziert.“ Das Team arbeite ausschließlich mit Mundschutz. Schwierig sei dies und auch das Abstandhalten in der Arbeit mit Demenzkranken. „Sie haben echt daran zu knacken“, berichtet Karalar. Weiterhin gelte für die Räumlichkeiten ein Betretungsverbot für Therapeuten und andere Dienstleister.

In der Tagespflege der Diakonie, die nach dem Abschluss noch laufender handwerklicher Arbeiten am Dienstag, 9. Juni, Schritt für Schritt wieder startet, werden zwei Gruppen gebildet, berichtet Sprecher Michael Horst: Eine für kognitiv eingeschränkte Menschen, die sich mit der Befolgung der Hygieneregeln schwerer tun, und eine für alle anderen. Starten wird zunächst letztere Gruppe mit acht Personen.

Grundsätzlich sei die Fläche der Tagespflege geteilt worden, so dass künftig jeder Gruppe eine Hälfte zur Verfügung stehe. Zudem gilt laut Michael Horst: Der Fahrdienst hat Mundschutze zum Austeilen an die Senioren immer dabei; das Essen gibt es mittags jetzt tellerfertig statt am Büfett; die Senioren sitzen mit dem geforderten Abstand zueinander.

Corona hat auch Auswirkungen auf das Programm

„Corona hat auch Auswirkungen auf das Programm“, berichtet Horst weiter. „So wird auf alle Aktivitäten verzichtet, bei denen gesungen wird. Es gibt keine Aktionen, bei denen sich die Menschen anfassen müssten. Auf den Austausch von Spielsteinen oder Karten wird verzichtet.“ Stattdessen gebe es zum Beispiel Gedächtnistrainingseinheiten im Stuhlkreis oder bei gutem Wetter kleine Spazierrunden im Garten.

Eine Notbetreuung hat es in den vergangenen Wochen bei der Diakonie nicht gegeben. Doch: „Wenn eine Familie das nicht anders hinbekommen hat, konnte sie die Kurzzeitpflege nutzen.“ Das bedeutete für die Senioren dann allerdings, auch über Nacht zu bleiben und zunächst die Quarantäne-Bestimmungen zu befolgen.