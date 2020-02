Das Frühjahrskonzert „Stummfilm und Orgel“ beginnt am Sonntag, 16. Februar, um 17 Uhr mit einer Vorstellung für Kinder (Eintritt frei) in der Kulturkirche Heilig Kreuz an der Scharnhölzstraße 37. Um 19 Uhr startet die Vorstellung für Erwachsene. Mitglieder und Kinder haben freien Eintritt; alle anderen zahlen 15 Euro.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Volksbank an der Kirchhellener Straße 6-8 sowie im Musikforum am Pferdemarkt 2. Weitere Infos zum Förderverein: www.kulturkirche-heiligkreuz.de