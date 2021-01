Tipps für Bottroper Einzelhändler zum Online-Auftritt

Bottrop Die Wirtschaftsförderung veranstaltet einen Online-Infoabend. Dort erfahren Bottroper Einzelhändler, wie sie sich online aufstellen können.

Wie Bottroper Einzelhändler ihr digitales Standbein stärken können, darum geht es bei einem Online-Infoabend am Donnerstag, 28. Januar, um 20 Uhr. Da erklärt das Team vom Lieferdienst „Louise“ Unternehmerinnen und Unternehmer aus Bottrop, wie sie sich gut und schnell digital aufstellen können.

Rund um das Projekt der städtischen Wirtschaftsförderung „Louise“ gibt es für den Bottroper Einzelhandel viele Möglichkeiten, um auf der digitalen Ebene sichtbar zu werden und auf sich aufmerksam zu machen. Vom Anlegen einer digitalen Visitenkarte, über einem Webshop bis hin zur Unterstützung des Vertriebskanals vom kostenlosen „Louise“-Lieferservice werden am Infoabend die verschiedensten Bausteine des digitalen Auftritts besprochen.

Eine vorherige Anmeldung ist nötig

Zum Projekt informieren dabei Britta Löns (Agentur news-media) und Martina Schillings (Innovation City Management GmbH). Darüber hinaus ist Digitalcoach Thomas Dickenbrok dabei.

Wer an dem Infoabend teilnehmen möchte, der muss sich im Vorfeld bei der Wirtschaftsförderung anmelden, unter: Louise@bottrop.de. Die Zugangsdaten für die Videokonferenz werden am Vortag der Veranstaltung an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschickt.