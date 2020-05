Tote (Bade-)Hose in den Bottroper Schwimmbädern

Die Schwimmbäder in Bottrop haben seit Samstag wieder auf, und kaum jemand scheint sich bei strahlendem Sonnenschein dafür zu interessieren. Zur Mittagsstunde befinden sich im Stenkhoffbad nur acht Gäste. Die Tore zum Freibad wurden um neun Uhr geöffnet. Ein Ansturm ist für den Rest des Tages nicht in Sicht.

Die Geschwister Malte und Fabian haben es sich auf der Liegewiese bequem gemacht. Im Vorfeld wurden bereits Flächen markiert, damit die Badegäste auch den Mindestabstand einhalten können. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

„Wenn heute rund dreißig Besucher kommen, ist das wahrscheinlich viel“, sagt Daniel Schimanski. Der Badleiter nimmt die Situation am Samstagmittag mit Humor: „Es ist übersichtlich, so können wir auf jeden Fall alle Hygiene- und Abstandsregeln einhalten.“ Er hofft, dass in den nächsten Tagen mehr Gäste vorbeischauen. Schon vor der Eröffnung hatte er bereits befürchtet, dass es in diesem Jahr eine Freibadsaison geben wird, die Bottrop in dieser Form noch nie erlebt hat.

Auf der Liegewiese sind vor allem Lkw und Autos von der angrenzenden A 2 zu hören

Keine Spur von Jubel, Trubel, Heiterkeit und Badespaß. Stattdessen sind nur die Autos und Lkw auf der A 2 zu hören. Zwei Damen ziehen im Becken seelenruhig ihre Bahnen. Drei Kinder kühlen sich gelegentlich im Nichtschwimmerbecken ab. Der Imbiss ist noch geschlossen. Das Planschbecken bleibt zu, und auf dem Kinderspielplatz dürfen sich nur zwei Kinder aufhalten. Bis auf drei Ausnahmen sind die auf den Liegewiesen aufgemalten Parzellen noch unbesetzt. Ein Paar badet nicht im Wasser, sondern in der Sonne. Die Mitarbeiter des Freibads haben die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt. Es fehlen bisher die Gäste, maximal 250 sind pro Tag erlaubt. Nur 120 dürfen gleichzeitig ins Wasser.

Die Duschen im Hallenbad Welheim, maximal zwei Personen können sie gleichzeitig nutzen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Kaum anders sieht die Situation im Hallenbad in Welheim aus. Gegen 11 Uhr ruht das Wasser im Becken. Kein Schwimmer ist da. Seit 7 Uhr hat das Bad wieder geöffnet. Wie der Leiter Oliver Roth berichtet, hatten einige Frühschwimmer, die seit dreißig Jahren kommen, schon die Gelegenheit genutzt, um endlich wieder ihre Bahnen zu ziehen. Das Bad schließt um 13 Uhr. Roth tippt, dass am Ende des ersten Tages zwischen 10 und 15 Leute da gewesen sein werden.

Mitarbeiter haben eine halbe Stunden Zeit, um alles nachzureinigen

Mit einer großen Anzahl darf im Hallenbad Welheim ohnehin nicht gerechnet werden. Höchstens 21 Besucher dürfen zur gleichen Zeit dort sein. Der Zutritt ist in Blöcken geregelt. Es gibt drei Zeiten (7-7.20 Uhr, 9-9.20 Uhr, 11-11.20 Uhr), an denen die Kasse vor Ort geöffnet ist. Die Zeit, die die Schwimmer im Becken verbringen, ist begrenzt. Je nachdem, in welchem Zeitblock geschwommen wird, ist das Badevergnügen um 8.15, 10.15 Uhr und 12.15 Uhr vorbei. Die Gäste werden dann gebeten, zu diesen Uhrzeiten aus dem Becken zu kommen. Anschließend haben sie fünfzehn Minuten, um sich abzutrocknen, umzuziehen und das Hallenbad zu verlassen.

„Wir haben dann eine halbe Stunde Zeit, um nachzureinigen“, erklärt Roth. Jede Kontaktfläche wie Handgriffe, Treppengeländer am Becken oder die Armatur an den Duschen wird desinfiziert. „Die Hygienevorgaben werden eingehalten“, betont der Badleiter. Das gilt auch für die Umkleiden, denn nur jede zweite Kabine ist aufgeschlossen. Die Haartrockner sind abgestellt. Es dürfen immer nur zwei Leute gleichzeitig duschen – und zwar vor der Nutzung des Schwimmbeckens. Die übrigen Duschen sind so abgetrennt worden, damit der Mindestabstand gewährleistet wird. Der Ein- und Ausgang im Hallenbad Welheim ist mit Hinweisschildern an den Wänden und mit Markierungen auf dem Boden gekennzeichnet.