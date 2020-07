Trotz Corona – Unternehmen wollen weiterhin ausbilden

Die Betriebe in Bottrop und der Region wollen trotz Corona weiter ausbilden. Das hat eine Umfrage der IHK ergeben.

Bottrop / Münster. IHK-Umfrage ergibt: Betriebe halten an Ausbildungsplänen fest. Es gibt noch freie Stellen. IHK will Bewerber und Betriebe zusammenbringen.

Trotz aktueller Schwierigkeiten aufgrund der Coronakrise bleibt die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region hoch. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen, die auch für Bottrop zuständig ist, unter den Ausbildungsbetrieben. Danach hielten 93 Prozent der Betriebe an ihren Einstellungsplänen für das bald beginnende Ausbildungsjahr fest, so die IHK.

„So gut wie alle Betriebe bilden weiter aus und suchen Auszubildende“, resümiert IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel das Ergebnis. Nur 7,4 Prozent der Befragten gaben an, ihre Ausbildungsaktivität zu reduzieren. Das Problem liege eher woanders. Aktuell seien in der Region noch tausende Ausbildungsplätze unbesetzt, weist Jaeckel auf die eigentliche Herausforderung hin: „Was fehlt, sind Bewerber. Diejenigen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, müssen wir jetzt mit den Betrieben zusammenbringen.“

Betriebe sichern sich ihren Nachwuchs durch die Ausbildung

Ein weiteres zentrales Umfrageergebnis, das Jaeckel optimistisch stimmt: Nur fünf der 876 an der Umfrage beteiligten Betriebe mussten sich aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation von Auszubildenden trennen und kein Unternehmen von hundert sei von einem frisch geschlossenen Vertrag zurückgetreten“. „Die Betriebe haben die Zukunft fest im Blick und setzen zur Fachkräftesicherung auf Ausbildung“, stellt Jaeckel klar.

Das zeige auch die Übernahmequote. 65,4 Prozent der Betriebe wollen dieses Jahr alle ihre Auszubildenden, die gerade ihren Abschluss gemacht haben, übernehmen. „Viele Betriebe würden sogar gerne mehr der jungen Fachkräfte behalten“, betont der IHK-Hauptgeschäftsführer: „Meist stehen dem andere Zukunftspläne der Absolventen entgegen.“

Was sich laut IHK-Umfrage durch Corona deutlicher geändert habe sei der Blick auf die Berufsschulen. So wünschen sich 72,6 Prozent der Betriebe eine verstärkte Nutzung von digitalen Lernplattformen und 63,8 Prozent sogenannte „blended learning“-Formate, bei denen Präsenzunterricht mit digitalen Lernphasen verbunden wird.

IHK-Hotline will Bewerberinnen und Bewerber mit Betrieben zusammenbringen

Die IHK hat eine Hotline für Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz geschaltet: Tel. 0251 707-555 (Münsterland) und Tel. 0209 388-555 (Emscher-Lippe-Region).