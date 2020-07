(Symbolbild) Feuerwehrleute haben am Donnerstagabend einen Brand in Bottrop gelöscht.

Brand Unbewohntes Haus in Bottrop brennt – Feuerwehr nimmt Dach ab

Bottrop. In einem leerstehenden Haus in Bottrop ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr suchte das Haus nach Menschen ab.

Ein verlassenes Gebäude hat am Donnerstagabend in Bottrop-Boy gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot in der Walter-Spindler-Straße im Einsatz.

Hinter der Gaststätte Jägerhof steht ein verlassenes Wohnhaus, in dem gegen 19.30 Uhr ein Feuer ausbrach. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, hatten Anwohner Alarm geschlagen, weil das Gebäude gelegentlich von Wohnungslosen zum Schlafen genutzt werde. Die Feuerwehr suchte das Erdgeschoss ab, konnte dort aber niemanden finden.

Brand in Bottrop: Feuerwehr muss Dach abnehmen

Der Spitzboden sei nicht so leicht zugänglich gewesen, so der Sprecher. Das Dach habe gedroht einzustürzen. „Wir müssen das komplette Dach abnehmen, um Glutnester in den Dachbalken zu löschen und zu schauen, ob sich dort eventuell jemand aufhält.“ Das sei aber sehr unwahrscheinlich.

Das eigentliche Feuer sei nach einer halben Stunde gelöscht gewesen. Der Einsatz dauert voraussichtlich noch bis 23 Uhr.

Am frühen Abend war die Bottroper Feuerwehr bereits zu einem anderen Einsatz ausgerückt: In einem Wohnhaus hatte ein Kühlschrank gebrannt.