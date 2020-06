Unfallbilanz: Eine leicht Verletze und sechs kaputte Autos

Bottrop. Beim Einbiegen auf die Industriestraße in Bottrop werden sechs Autos in einen Unfall verwickelt. Eine 77-Jährige muss ins Krankenhaus.

Eine leicht verletzte Frau im Alter von 77 Jahren und sechs beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Industriestraße passierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 40-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen von einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Industriestraße abbiegen. Dabei übersah sie das Auto einer 77-jährigen Bottroperin, die von links kam. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Kollision mit geparkten Autos am Straßenrand

Dabei prallte der Wagen der 77-Jährigen gegen ein geparktes Auto, das dann wiederum gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Auch der Wagen der 40-Jährigen geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten PKW am Straßenrand, ein weiteres abgestelltes Auto wurde ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Die 77-Jährige kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.