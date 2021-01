Das Unfallrisiko ist in Bottrop nur halb so hoch wie etwa in Gelsenkirchen, zeigt die Auswertung von Versicherungsmeldungen.

Verkehr Unfallrisiko in Bottrop halb so hoch wie in Gelsenkirchen

Bottrop Das Unfallrisiko in Bottrop ist deutlich geringer als in etwa Essen oder Gelsenkirchen. Das zeigt der "Karambolage-Atlas 2020".

Das Risiko, in Bottrop in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, ist geringer als im Bundesdurchschnitt und nur halb so hoch wie etwa in Gelsenkirchen. Die Schadenshäufigkeit pro 100 Fahrzeuge lag 2019 in Bottrop bei 7,3, in Gelsenkirchen bei 15,7 Prozent. Das ergab die Auswertung der Statistiken des Versicherers Generali.

Alle zwei Jahre legt der Versicherer seinen "Karambolage-Atlas" vor. Der macht deutlich, dass es trotz neuer

Assistenzsysteme zur Erhöhung der Sicherheit weiterhin häufig im Straßenverkehr

kracht. 2019 hatte bundesweit jeder elfte Fahrzeughalter einen Kfz-Schaden

(Schadenhäufigkeit von 9,1 Schäden pro 100 Fahrzeughalter).

Zum Vergleich: 2017 war zwar noch jeder Neunte betroffen (Schadenhäufigkeit von 11,7 Schäden pro 100 Fahrzeughalter), die Schadenshöhe war mit 2300 Euro im Schnitt etwas geringer. Allerdings verursacht mittlerweile gut jeder dritte Schaden Kosten in Höhe von 2500 Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 war nur jeder Vierte von einem

vergleichbar teuren Schaden betroffen.

„Es sind immer mehr Autos mit Assistenzsystemen unterwegs. Entsprechend werden viele der kleineren Unfälle, beispielsweise beim Ein- und Ausparken, verhindert. Entsteht dann aber doch ein Schaden, sorgen die Reparaturen der teuren Hilfsvorrichtungen für höhere Kosten“, sagt Roland Stoffels, im Vorstand der Generali Deutschland AG für Kfz- und Sachversicherungen verantwortlich.





Die höchste Schadenshäufigkeit haben bundesweit BMW-Fahrer. Auch das ist in Bottrop anders. Hier liegen sie nur auf Platz zwei. Die häufigsten Haftpflichtschäden melden in Bottrop Opelfahrer.