„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Stephan Kückelmann – und will als Veranstalter das für Mitte August geplante Kirchhellener Dorffest jetzt noch nicht offiziell absagen. Lege man den aktuellen Erkenntnisstand zugrunde, könne die dreitätige Party zwar wohl nicht stattfinden. Doch Kückelmann möchte die weiteren Corona-Entwicklungen abwarten, um zu schauen, ob am Ende vielleicht doch noch eine Veranstaltung auf die Beine gestellt werden kann. Wenn dann auch in abgewandelter Form.

Keine Großveranstaltungen bis Ende August

Bis zum 14. August, ursprünglich geplanter Starttag des Dorffestes, sei ja noch ein bisschen Zeit, um das Infektionsgeschehen weiter zu verfolgen, meint Stephan Kückelmann. Aktuell sind Großveranstaltungen allerdings bis Ende August untersagt, „und das Dorffest kann man dazu zählen“. Immerhin strömten im vergangenen Jahr insgesamt bis zu 50.000 Besucher dorthin. Ein weiteres Problem sei, dass man bei einer solchen offenen Freiluft-Veranstaltung die Besucherströme nicht beeinflussen könne. Geschweige denn, dass auch noch wie derzeit verlangt die Kontaktdaten von allen erfasst werden könnten, um im Fall der Fälle Infektionsketten nachzuvollziehen.

Die lange Tafel als zentrales Element

Andererseits sieht Kückelmann aber auch viel Bewegung bei den Corona-Regelungen. Schon ab dem Pfingstwochenende werden in NRW ja wieder neue Lockerungen umgesetzt, zum Beispiel dürfen unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandskonzepten Kinos und Theater wieder öffnen. Im öffentlichen Raum darf sich nun eine Gruppe von bis zu zehn Personen treffen. „Ich kann mir vorstellen, dass bis Mitte August noch eine Menge passiert“, so Kückelmann. Und sich dann vielleicht ein Rahmen eröffnet, in dem „ein anders geartetes Dorffest stattfinden darf“.

Er hat auch schon überlegt, wie das aussehen könnte. Das zentrale Element des Dorffestes, die lange Tafel aus Bierzeltgarnituren auf der Hauptstraße, könne zum Beispiel auch unter Beachtung von Abständen realisiert werden. Werde wieder ein Bereich für Kinder geschaffen, könnte der Zugang entsprechend kontrolliert werden. Bühnen hingegen wären vermutlich eher kontraproduktiv, glaubt Kückelmann, ebenso wie „Bierwagen an jeder Ecke“. Doch einzelne Stände könnten seiner Einschätzung nach platziert werden, „einen Bratwurststand gibt es ja zum Beispiel auch auf dem Wochenmarkt.“

Feierabendmarkt kann nicht stattfinden

In der Vergangenheit gut besucht: der Feierabendmarkt in Kirchhellen. In diesem Jahr fällt er der Corona-Krise zum Opfer. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mit Stadt, Sponsoren und Ausstellern sei er im Gespräch. Gerade letztere würden sich wünschen, wenn auch mal eine Veranstaltung möglich wäre, meint Kückelmann.

Er veranstaltet auch den Feierabendmarkt in Kirchhellen, der ohne Corona schon seit Anfang April wieder regelmäßig stattfinden würde. „Dort haben wir die gleiche Problematik.“ So müsste auf dem Feierabendmarkt in Sachen Hygiene und Abstand umgesetzt werden, was auch den Gastronomen auferlegt wurde. Und auch dort müsste bezüglich der Besucher eine Kontaktverfolgung gewährleistet sein. „Alles, was theoretisch möglich wäre, ist in der Praxis zu aufwändig“, ist Kückelmanns Einschätzung. „Und es muss ja auch wirtschaftlich darstellbar sein.“