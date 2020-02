Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veranstaltungen im Salon 5

An vier Abenden hatte das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv Themen gesetzt, die sich mit dem Klimawandel auf lokaler Ebene befassten, zudem einen Faktencheck boten und Fragen der Mobilität beleuchteten.

Die Abendforen fanden an der Hochstraße 25 statt, wo Correctiv seit Anfang des Jahres den „Salon 5“ in einem Ladenlokal betreibt. Hier wird zurzeit eine Jugendredaktion aufgebaut. Das Thema Klima wird auch in Zukunft Gesprächsstoff bieten. Deshalb sind weitere Veranstaltungen für das Frühjahr geplant.

Correctiv ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum in Deutschland. Es hat seinen Sitz in Essen und einen weiterem Standort in Berlin.