Keine Frage, in Situationen wie diesen ist die Not groß: Die Tür ist ins Schloss gefallen – und der Schlüssel dummerweise in der Wohnung geblieben. Oder: Ein verstopftes Rohr setzt den Keller unter Wasser. So mancher Kunde gerate da in seiner Panik an einen Notdienst, der dann eine mehr als saftige Rechnung vorlege, wissen die Expertinnen von der Bottroper Verbraucherzentrale. Anlässlich des Weltverbrauchertages geben sie Tipps gegen die Abzocke unseriöser Notdienste.

Beraterin Doris Grzegorczyk zeigt Verständnis für dieses typische Vorgehen von Betroffenen: „Es ist nichts einfacher, als schnell im Internet nach einem Notdienst zu suchen. Es wird eine ganze Litanei aufgelistet, und man ruft den Erstbesten an. Aber da ist man schon in der ersten Falle.“

Bottroper Verbraucherschützer geben Tipps

Anette Abraham, Claudia Berger und Doris Grzegorczyk (v. li.) von der Verbraucherzentrale Bottrop haben immer ein offenes Ohr für die Nöte von Verbrauchern. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Denn, so Grzegorczyk: Häufig genug erreiche man auf diese Weise – trotz teils im Internet angegebener Ortsvorwahl – keinen regionalen Notdienst, sondern einen Vermittlungsdienst, der gar nicht hier ansässig sei. Die Ankündigung, dass ein Helfer innerhalb überschaubarer Zeit vor Ort sein wird, erleichtere viele in Not geratene Anrufer erst einmal. „Aber sie wissen an dieser Stelle noch gar nicht, was es kostet, denn in ihrer Aufregung haben sie danach nicht gefragt.“

Enden könne dies dann bei horrenden Rechnungen, wie Grzegorczyk an einem Fallbeispiel aufzeigt. Da wurde ein Notdiensteinsatz wegen einer verstopften Toilette mit 2220,54 Euro berechnet – dabei wurden angeblich zwölf Meter Rohr elektromechanisch gereinigt, für 139 Euro pro Meter. „Wir haben Durchschnittswerte von verschiedenen Rohrreinigungsfirmen angefordert“, ergänzt Beraterin Anette Abraham. „Die lagen bei sieben bis 14,90 Euro netto pro Meter einfacher Rohrreinigung.“

Verbraucherschützer ermitteln grobe Richtwerte für Durchschnittspreise

Bei einer Stichprobe zufällig ausgewählter Notdienste haben die Verbraucherschützer in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich folgende grobe Richtwerte für Durchschnittspreise ermittelt: 125 Euro brutto pro einfacher Rohrreinigung tagsüber und an Werktagen. Mit erhöhten Kosten ist abends, am Wochenende und feiertags zu rechnen. Bei Schlüsseldiensten gibt Anette Abraham ermittelte Durchschnittskosten von rund 90 Euro pro Einsatz inklusive Anfahrt an, nachts sowie an Sonn- und Feiertagen 140 Euro.

Was also tun, um keiner Abzocke zum Opfer zu fallen? Am besten vorsorgen, sagen die Beraterinnen. Nämlich sich schon im Vorfeld eines möglichen Notfalls nach seriösen Schlüssel- bzw. Rohreinigungsdiensten aus der Umgebung (hält die Anfahrtskosten geringer) erkundigen. Helfen könnten da Empfehlungen von Bekannten, die Homepage der Handwerkskammer, eine gründliche Internetrecherche u.a. samt Blick aufs Impressum. Hat man Anbieter seines Vertrauens gefunden, können die Telefonnummern schon mal auf Kärtchen notiert und zum Beispiel im Portemonnaie oder unter der Fußmatte vor der Wohnungstür aufbewahrt werden. Solche Kärtchen gibt es in der Beratungsstelle.

Wann Kunden die Polizei rufen sollten

Wer nicht auf diese Weise vorgesorgt hat, solle dann aber im Notfall Ruhe bewahren und bei Beauftragung eines Notdienstes bereits am Telefon nach den genauen Kosten fragen. „Und zwar am besten im Beisein eines Zeugen“, betont Grzegorczyk. Abraham ergänzt: „Ist der Helfer vor Ort, sollte man die telefonisch getroffene Vereinbarung noch einmal ansprechen und absichern.“

Sollte es aber so kommen, dass der Dienstleister nach getaner Arbeit eine offensichtlich horrend überhöhte Rechnung präsentiert, gerne mit modernem EC-Karten-Lesegerät im Anschlag, dann raten Grzegorczyk und Abraham: „Nicht einfach ungeprüft bezahlen, nichts unterschreiben und sich zu nichts drängeln lassen.“ Habe man das Gefühl, regelrecht bedroht zu werden, solle man ruhig die Polizei anrufen.